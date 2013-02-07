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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 17:08 BJT

香港数据: 截至1月底止外汇储备资产增至3,210亿美元--金管局

路透香港2月7日 - 香港金融管理局(HKMA)周四公布,截至2013年1月底止外汇储备资产为3,210亿美元,较12月底的3,173亿美元增加37亿美元.

外汇储备资产总额相当于香港流通货币的八倍,约占港元货币供应M3的55%.(完)

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浏览发布于金管局网页上的公告,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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