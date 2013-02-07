两岸金融: 台湾金管会受理中国建行 台北分行升格案

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北2月7日 - 台湾金管会周四表示,受理中国建设银行 的台北分行升格一案.若通过的话,将成为第三家在台湾设有分行的中国银行.
去年中以来,包括中国银行 及交通银行 已在台北设立分行.中国银行台北分行更已取得中国人民银行的委托,办理台湾的人民币清算业务.
两岸的金融监督管理机关--台湾金管会以及中国银监会第三次的"金银会"目标在今年3月召开,双方有望讨论银行业的市场准入等等议题.
金管会副主委李纪珠先前接受路透专访时称,争取下次金银会签署两岸代客境外理财业务监管合作备忘录(MOU).这代表大陆银监会核准的QDII(合格境内机构投资者)来台投资最快可望今年上路,将有助于两岸资本流动.(完)
(记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币