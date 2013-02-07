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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 17:26 BJT

两岸金融: 台湾金管会受理中国建行 台北分行升格案

路透台北2月7日 - 台湾金管会周四表示,受理中国建设银行 的台北分行升格一案.若通过的话,将成为第三家在台湾设有分行的中国银行.

去年中以来,包括中国银行 及交通银行 已在台北设立分行.中国银行台北分行更已取得中国人民银行的委托,办理台湾的人民币清算业务.

两岸的金融监督管理机关--台湾金管会以及中国银监会第三次的"金银会"目标在今年3月召开,双方有望讨论银行业的市场准入等等议题.

金管会副主委李纪珠先前接受路透专访时称,争取下次金银会签署两岸代客境外理财业务监管合作备忘录(MOU).这代表大陆银监会核准的QDII(合格境内机构投资者)来台投资最快可望今年上路,将有助于两岸资本流动.(完)

(记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
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