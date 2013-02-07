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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 18:53 BJT

英国央行: 新任总裁卡尼称,需制定、执行并最终退出非常规货币政策

路透伦敦2月7日--- - 即将出任英国央行总裁、现任加拿大央行总裁卡尼:

* 英国央行的首要核心政策目标是在促进经济及时持续复苏的同时,维持物价稳定

* 卡尼称,英国央行将需要制定、执行并最终退出非常规性货币政策措施

* 卡尼称,改变英国货币政策的门槛很高(完)
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