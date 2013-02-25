背景资料: 香港政府和金管局采取的压抑楼市措施

路透香港2月25日 - 在流动性泛滥令超低利率持续,楼价"只升不跌"的预期主导市场下,香港楼市持续亢奋,目前住宅楼价已由2008年的低点上升120%,炒风更有蔓延至非住宅物业甚至停车位的迹象.

为防范一旦资产泡沫爆破对市场和金融体系带来震荡,香港政府政府上周五再度出招,全面上调所有物业印花税,冀透过增加交易成本,压抑投资/投机需求.

以下为目前政府和金管局采取的主要楼市措施: **税项** --上调印花税率,价值200万港元以下物业印花税率由100港元增至交易金额的1.5%.200万港元以上的印花税率较现行增加一倍;税阶分别由1.5%、2.25%、3%、3.75%和4.25%倍增.但香港永久居民在购买住宅物业,签约时没有拥有物业,则可获豁免.而对于已拥有一套物业,但又希望换楼的人士,政府会给予六个月的时间买家取回印花税差额. --所有住宅和非住宅物业,包括商舖、写字楼、工厦、车位等的交易,均不能延迟缴交印花税. --向在6个月内、6-12个月及12-36个月转售物业征收额外印花税,税率分别为20%、15%和10%. --向非香港永久居民或透过公司名义购买住宅物业的人士,征收15%的买家印花税. **按揭** --持有一个或以上未完全偿还按揭的物业(住宅或工商业楼宇)的按揭申请.以"供款与入息比率"为基础申请物业贷款,申请人的供款与入息比率上限为40%;同时在利率压力测试下,申请人的供款与入息比率上限为50%. --以"资产水平"为基础而申请新的按揭贷款,最高按揭成数上限为30%. --银行为按揭贷款申请人进行还款能力压力测试时,会由现时假设2个百分点的利率上升幅度增加至3个百分点,适用于所有住宅及工商物业贷款. --所有工商物业的最高按揭成数,一律按目前适用的上限下调一成;停车位按揭的最高按揭成数一律定为四成,贷款年期上限统一为15年. --若按揭贷款申请人的主要收入并非源自香港,最高按揭成数从现时按照所适用的最高成数下调20个百分点. --所有价值1,000万港元以上的住宅物业的最高按揭成数为五成. --价值700-1,000万港元住宅物业的最高按揭成数调低至六成,贷款额不可超过500万港元. --价值700万港元以下的住宅物业最高可以做七成按揭,贷款额最高为420万港元. --所有非自住住宅物业、以公司名义持有物业、工商物业按揭成数一律为五成. --按揭证券公司叙造最高九成按揭贷款的住宅物业价格,由原来的600万港元或以下,修订为400万港元或以下. --所有新造按揭贷款的年期上限设定为30年. **其他限制** --禁止一手住宅物业以私人名义"摩货"(Confirmor,即在物业未完成交易前转售)方式出售.(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)