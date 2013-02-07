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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 18:57 BJT

英国央行: 新任总裁卡尼称,经济成长风险在于复苏速度的不确定性

路透伦敦2月7日 - 即将接任英国央行总裁、现任加拿大央行总裁卡尼周四表示:

* 英国经济成长前景的风险在于复苏速度存在"巨大不确定性"

* 英国央行货币政策委员会(MPC)与金融政策委员会(FPC)不可能总是有共识

* 为贷款融资计画(FLS)的初步迹象令人振奋,现在要评估完整效应仍为时过早

* 德国工资上涨将舒缓欧元区危机

* 欧元区当局不应预期危机解决方案会有实际的时程

* 为了达成效果,英国央行总裁的各项职责应该授权出去并共同分担(完)
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