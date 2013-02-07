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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 21:35 BJT

表格: 美国2月2日当周初请失业金人数降至36.6万人

路透2月7日 - 美国劳工部周四公布,

* 2月2日当周初请失业金人数为36.6万人(预估为36.0万人)

* 2月2日当周初请失业金人数四周均值为35.1万人

* 1月26日当周续请失业金人数为322.4万人(预估为319.5万人)

* 初请失业金人数四周均值创下2008年3月8日当周34.65万人以来最低

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

02/02/13 366,000 350,500 -- --

01/26/13 371,000-R 352,750-R 3,224,000 2.5

01/19/13 330,000 351,750 3,216,000-R 2.5

01/12/13 335,000 360,000 3,175,000 2.5

01/05/13 375,000 366,750 3,229,000-R 2.5

12/29/12 367,000 359,000 3,169,000 2.5

12/22/12 363,000 360,000 3,236,000 2.5

12/15/12 362,000 368,000 3,206,000 2.5

注: R-修正值.(完)

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(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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