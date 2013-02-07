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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 22:02 BJT

欧洲央行: 总裁德拉吉称,通胀率料将在未来数月跌至2%以下

路透2月7日 - 欧洲央行总裁德拉吉称,

* 通胀率料将在未来数月跌至2%以下

* 银行是依照个别判断归还长期再融资操作(LTRO)资金,而提前归还LTRO资金反应金融市场信心改善

* 经济成长前景有下滑风险,主因执行改革缓慢及地缘政治因素

* 欧元汇率升值是对欧元有信心的迹象,而汇率并非政策目标

* 汇率应反应基本面;欧元实质有效汇率接近期长期均值

* 汇率在经济成长及物价稳定上是重要因素;必须观察升值走势是否持续

* 将会维持宽松货币政策立场,监控情势

* 德拉吉被问及LTRO提前还款时,称经济金融面有很大改善

* LTRO还款是恢复信心、正面的迹象

* 通胀压力应仍将会受到控制

* 欧元区2013年初经济料持续疲软,应会在2013年稍晚逐步复苏

* 通胀风险大致处于均衡,税赋及油价带来通胀上升风险;欧元汇率走高则带来通胀下滑风险

* 贷款不振反映的因素包括当前的景气循环、信贷风险升高以及资产负债表调整

* 过去的政策正展现成果.(完)
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