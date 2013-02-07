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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 21:58 BJT

表格: 美国1月31日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿2月7日 - 美国农业部(USDA)周四公布1月31日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售

本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度

小麦 290.8 10.0 300.8 328.1 10.0 20,997.0 22,373.7

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.7 82.7

玉米 168.9 -8.5 160.4 278.9 22.0 13,656.3 28,317.0

高粱 10.4 0.0 10.4 10.4 0.0 933.5 584.0

大豆 896.1 771.0 1,667.1 972.8 771.0 34,222.6 26,858.8

豆粕 196.3 0.0 196.3 207.7 0.0 6,732.7 4,722.3

豆油 25.6 0.0 25.6 26.0 0.0 758.8 221.6

皮马棉 30.6 0.0 30.6 30.7 0.0 581.9 518.7

陆地棉 93.7 19.4 113.1 114.1 24.0 9,588.8 10,034.0

稻米 108.0 0.0 108.0 108.6 0.0 2,209.8 1,919.3

浏览美国农业部报告全文,请点 ;相关中文新闻请点选.(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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