版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 04:09 BJT

美国数据: 12月消费者信贷增加145.9亿美元,预估为增加134亿美元

路透华盛顿2月7日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周四公布,12月美国消费者信贷上升,这是经济力道有希望的迹象,尽管12月包括信用卡在内的循环信贷减少.

美联储称,美国12月消费者信贷增加145.9亿美元,接受路透调查的分析师预估增加134亿美元.11月消费者信贷被小幅下修至增加159.1亿美元,原先公布为增加160.5亿美元. 12月美国消费者信贷上升,全部来自包括学生贷款和汽车贷款在内的非循环信贷增长.12月非循环信贷增加182.2亿美元,为2001年11月来最大升幅.

包括信用卡在内的12月循环信贷下跌36.3亿美元.(完)

(编译 利棣儿; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐