中国金融:去年末信托资产规模创历史新高达7.5万亿元,成第二大金融部门

路透上海2月8日 - 中国信托业协会网站公布的2012年四季度末信托公司主要业务数据显示,截至2012年底,国内信托业全行业65家信托公司管理的信托资产规模达7.47万亿元人民币,再创历史新高,超越保险行业,成为国内仅次于银行业的第二大金融部门.

同时信托业全行业实现的利润总额亦再创历史新高,达441.4亿元,同比增长47.84%.而2012年信托资产规模增速更快,达55.30%.

自2009年以来,信托公司全行业管理的信托资产规模,已连续4个年度保持50%以上的同比增长率.其中,2010年首次超过公募基金资产总额,2012年超过保险业资产总额(7.35万亿).

具体来看,截至2012年底,资金信托达6.98万亿元,其中投向工商企业的信托余额为1.86万亿元,占比为26.65%,占比最大;其次是基础产业,信托余额为1.65万亿元,占比为23.62%.而2011年,基础产业和工商企业的占比分别为21.88%和20.41%.

去年底房地产信托余额为6,880.7亿元,较上年略降,但占比9.85%较上年底的14.83%有明显下降.在证券市场投资方面,去年亦有明显变化,债券信托余额占比由2011年底的4.88%提高至7.63%,股票信托余额则由3.7%降至3.05%.

中国证券报周五报导引述中国信托业协会专家理事周小明称,自2007年以来,中国资本市场持续低迷;与此相适应,信托业在其投资信托业务中,利用制度安排灵活性,对证券资产一直选择低配置策略.虽然绝对规模有所增加,但占全行业资金信托比例一直处于低位,在9%-11%之间徘徊. "虽然从目前看,券商资产管理业务对信托业有效竞争仅限于通道类业务,但随着这些金融机构资产管理业务的成熟,不排除其与信托业形成分庭抗礼之势,某些资产管理能力不强信托公司甚至可能被淘汰."普益财富研究员范杰表示.

他说,相比其他金融机构资产管理业务,信托公司有一些弱点:其一,产品均为私募性质,无公募性质产品,目标客户群体相对较窄;其二,大部分信托公司研究实力不强,尤其是在宏观经济研究、行业研究和区域经济研究方面表现得更为突出;第三,信托公司销售渠道不畅.

业内专家还指出,在规模大增背后,信托业风险在不断累积,固有的盈利模式难以持续.券商等资管业务不断创新,信托业面临的竞争越来越激烈.信托业应加快转变发展方式,不断丰富产品线,锻造核心投资管理能力,形成品牌推动的差异化竞争优势.(完)

欲了解详情,可点选中国信托业协会网站(here) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)