金砖国家: 2月7日股汇市收盘纵览

以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月7日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收低0.39%,报1,059.56点.

中国股市:沪综指收市下跌,终结此前的八连涨.分析师指出,前期领涨板块银行股今日在获利盘打压下明显回调,并牵累在银行股上持重仓的保险股,本已冲高乏力的大盘终于出现较大幅度的调整.沪综指 收报2,418.530点,跌15.947点或0.66%;上海A股今日成交额为1,087亿元人民币,上日为1,041亿元.

香港股市:下跌,投资人对内地金融股获利了结,此前中国央行暗示将把焦点由支撑成长转回对抗通胀.恒生指数 收低0.3%至23,177点,守在周二的一个月收盘低点23,104.3点上方.恒生国企指数 跌1.4%.

中国汇市:人民币兑美元即期 收盘微幅走跌.交易员称节前客盘清淡,中间价连日下跌,即期成交价跟随温和走低,但盘面上客盘仍偏向净结汇,缩窄了日内贬值幅度.境内美元人民币一年期掉期 升水报840.5点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3163元. ========================================================================================

印度股市:降至一个半月以来最低收盘位,银行类股领跌,此前政府预估显示2012/13财年经济成长可能逊于预期,此外制药商Cipla 在公布10-12月净利低于预期后股价下挫.指标BSE指数 跌0.3%或59.40点,收报19,580.32点,连续第六日下跌,创自2011年11月21日以来最长连跌纪录.NSE指数 下滑0.34%或20.40点,收报5,938.80点.

印度汇市:印度卢比兑美元下跌,此前政府预估2012/13财年经济成长将不及预期,引发对政府会如何为财政和经常帐赤字融资的担忧.卢比兑美元 收报53.22/23,上日收盘价为53.155/165,为连续第二日下跌.盘中交投于53.07-53.32区间. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,595.360点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.98%至839.31点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 下滑0.33%至30.1880,卢布兑欧元 涨0.47%,报40.4690. ========================================================================================

巴西股市:拉美股市收低,追随隔夜美股跌势,此前欧洲央行总裁德拉吉称欧元区面临的负面经济风险多过正面风险.圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.98%.

巴西汇市:巴西雷亚尔涨逾1%,此前数据显示1月消费者物价增速为近八年以来最快.巴西央行总裁Alexandre Tombini发表评论称"短期担心通胀",之后雷亚尔/美元 一度上涨1.3%至九个月以来最高位1.9610,汇价收盘报1.9698,日内上升0.9%. ========================================================================================

南非股市:收高,推动主要股指升向本周稍早创下的纪录高位,受冲击的零售类股连续第三日延续反弹之势.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.3%至36,269.66点,距离本周稍早所及纪录高位36,421.32点不远.综合指数 亦上升0.3%,收报40,694.77点.