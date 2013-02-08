《香港报摘》--经济日报2月8日

* 要闻版头条:

--大市沽压未除,港股沽空比率连续4天超逾一成,市场传内地收紧买楼及忧虑通胀,内地房产股及银行股借势急回,投资者借机获利套现,农历新年后再部署. * 其他:

--前海企业赴港发债快跑头炮.市场消息指,由前海管理局全资拥有的前海控股最快3月来港发行点心债,初步集资额15亿元人民币,三年期息率约在4厘左右,由国开金融担保,建银国际为主承销商,这成为首笔前海企业的点心债.

--获纳入国企指数成分股的海通证券 在宣布好消息当日,即遭上市时的基础投资者太盟投资集团(PAG)看准机会批股,昨日拖累海通不升反跌.

--去年香港整体私宅楼价按年升25%,上车盘(429平方尺或以下)升幅达30%,最少创10年最大升幅,整体楼价已超97年高位逾3成,楼市上升持续5年,业绩忧虑下行风险增加,政府亦被迫出招.市场传2月8日,港府就遏抑楼市升温过快出招.

--受惠保险及财富管理全年销售创下新高,加上投资收益强劲带动第四季业绩造好,宏利金融 去年归属于普通股股东利润约为126.5亿港元,多赚36倍,第四季股息维持每股约1.01港元.

--中金再生 日前被Glaucus Research质疑财务数据有问题,持有中金再生约7.01%股权的西京投资主席刘央回应撑场,并表示不会减持.

--重庆农商行 宣布,接获非执行董事涂明海家属通知,涂因涉嫌不报安全事故罪,近日被山西省娄烦县公安局采取刑事拘留措施.该行并声明,涂所涉案件与该行无关.

--民建联立法会议员、积金局非执行董事叶国谦刚获政府邀请连任局方董事,他冀望在两年新任期内,做好3大重任,包括:强化积金局,监察减价进度,以及推动全自由行.(完)