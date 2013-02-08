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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 08:23 BJT

《台湾报摘》--工商时报2月8日

* 头版头条:

--依据财政部进出口统计,台湾1月出口金额为256.7亿美元,年增率21.8%,创下近1年9个月以来最大增幅,但经季节调整后,1月出口年增率虽降至5.2%,但年增率已自去年8月以来,连续6个月正成长,显示贸易情势正持续改善.

* 其他:

--金管会昨日宣布,开放银行海外分行办理外币授信时,可收受新台币资产作为担保品,此措施也包括香港、大陆分行办理人民币授信,银行局长桂先农表示,此有利于台商利用在台资产,办理相关融资支应海外事业.

--远传 昨日公布2012年全年合并营收新台币867.45亿台币、创下历史新高,昨日董事会通过今年财测目标,合并营收896.65亿台币,将再创新犹,每股税后盈余3.5台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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