《台湾报摘》--工商时报2月8日

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
* 头版头条:
--依据财政部进出口统计,台湾1月出口金额为256.7亿美元,年增率21.8%,创下近1年9个月以来最大增幅,但经季节调整后,1月出口年增率虽降至5.2%,但年增率已自去年8月以来,连续6个月正成长,显示贸易情势正持续改善.
* 其他:
--金管会昨日宣布,开放银行海外分行办理外币授信时,可收受新台币资产作为担保品,此措施也包括香港、大陆分行办理人民币授信,银行局长桂先农表示,此有利于台商利用在台资产,办理相关融资支应海外事业.
--远传 昨日公布2012年全年合并营收新台币867.45亿台币、创下历史新高,昨日董事会通过今年财测目标,合并营收896.65亿台币,将再创新犹,每股税后盈余3.5台币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。