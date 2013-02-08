《台湾报摘》--工商时报2月8日

--依据财政部进出口统计,台湾1月出口金额为256.7亿美元,年增率21.8%,创下近1年9个月以来最大增幅,但经季节调整后,1月出口年增率虽降至5.2%,但年增率已自去年8月以来,连续6个月正成长,显示贸易情势正持续改善.