《中国报摘》--其他报纸重要消息2月8日

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
**上海证券报**
--业内人士预计,节后成品油将引来年内首轮调价,此轮调价窗口的开启日为2月19日前后,届时如满足调价条件,发改委将如期上调油价,涨幅将在每吨260元-300元人民币.
**人民日报**
--中国银行业协会银行卡专业委员会近日修订《中国银行卡行业自律公约》,要求加强信息披露,建立容差容时还款机制,提供一定期限的还款宽限期服务,还款宽限期自到期还款日起至少3天,卡内未清偿不足10元算全额还款等,要求将于7月1日起正式实施.(完) (整理 丁淑琴; 审校 曾祥进)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。