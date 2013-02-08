版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 08:56 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月8日

**上海证券报**

--业内人士预计,节后成品油将引来年内首轮调价,此轮调价窗口的开启日为2月19日前后,届时如满足调价条件,发改委将如期上调油价,涨幅将在每吨260元-300元人民币.

**人民日报**

--中国银行业协会银行卡专业委员会近日修订《中国银行卡行业自律公约》,要求加强信息披露,建立容差容时还款机制,提供一定期限的还款宽限期服务,还款宽限期自到期还款日起至少3天,卡内未清偿不足10元算全额还款等,要求将于7月1日起正式实施.(完) (整理 丁淑琴; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐