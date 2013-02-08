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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 08:41 BJT

《台湾报摘》--经济日报2月8日

* 头版头条:

--财政部昨日发布的元月进出口贸易统计,捎来好消息,财政部统计长叶满足指出,元月进口金额252亿美元,成长率为22.3%,且资本设备、农工原料与消费品进口同步成长,显示内需回温,且厂商备料与扩大投资都明显成长.

* 其他:

--MSCI(摩根士丹利资本国际公司)此次季度调整,法人认为,包括味全 、儒鸿 长虹 、颀邦 等个股,这次有机会被纳入新成分股,纳入MSCI台湾指数.

--台湾人民币业务起跑,企业两岸三地人民币套利空间将增加,业界预期,台湾可望是两岸三地人民币筹资成本最低的市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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