《台湾报摘》--经济日报2月8日

--财政部昨日发布的元月进出口贸易统计,捎来好消息,财政部统计长叶满足指出,元月进口金额252亿美元,成长率为22.3%,且资本设备、农工原料与消费品进口同步成长,显示内需回温,且厂商备料与扩大投资都明显成长.