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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 08:53 BJT

澳洲央行: 预期有降息空间,关注企业投资情况

显得更乐观的是,澳洲央行称近期铁矿石和煤炭价格大幅反弹,应会促使贸易条件在今年初小幅上升.

澳洲央行还表示,鉴于矿商的当前投资或是计划投资规模庞大,在一段时间内矿商支出仍会保持在高位.

澳洲央行对全球经济的看法更乐观,尤其是中国.该行看到有更多迹象显示中国经济已企稳,这受公共支出和宽松的金融政策支撑.

"整体而言,全球前景的风险似乎比去年底更为平衡.最明显的下行风险源自欧元区问题,该地区成长升温的前景仍然脆弱,"澳洲央行表示.(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)
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