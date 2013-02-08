澳洲央行: 预期有降息空间,关注企业投资情况

显得更乐观的是,澳洲央行称近期铁矿石和煤炭价格大幅反弹,应会促使贸易条件在今年初小幅上升.

澳洲央行还表示,鉴于矿商的当前投资或是计划投资规模庞大,在一段时间内矿商支出仍会保持在高位.

澳洲央行对全球经济的看法更乐观,尤其是中国.该行看到有更多迹象显示中国经济已企稳,这受公共支出和宽松的金融政策支撑.