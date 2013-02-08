《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月8日

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
路透香港2月8日--- - 路透香港2月8日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美 元=7.7553港元 ) 美股道琼工业指数周四收低-42.47,或-0.3%,报13944.05点.因近期股市上涨后回落,受累于欧洲央行总 裁德拉吉对欧元及欧洲前景的讲话. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 198.940 -2.00 23337 15.428 -1.10 中国铝业 11.320 -2.58 115903 3.512 -0.52 中国移动 54.950 0.09 160057 85.231 -0.02 中国人寿 47.000 -2.25 95182 24.300 -0.21 中石油 137.390 -0.33 32921 10.655 -0.61 中石化 110.500 -3.77 66124 8.570 -0.93 汇丰控股 55.330 -1.16 194201 85.820 -0.38 中电信 53.000 -2.75 28275 4.110 -0.48 中国联通 15.520 -2.57 207111 12.036 -1.18 兖州煤业 16.400 -2.61 49947 12.719 -0.94 华能国际 38.870 -1.37 28699 7.536 -0.58 南方航空 28.880 -1.77 8826 4.479 -1.12 东方航空 23.000 -1.08 600 1.784 -50.31 中芯国际 2.970 -11.87 93127 0.461 -1.99 (整理 赵红梅)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。