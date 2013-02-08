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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 08:46 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月8日

路透香港2月8日--- - 
 路透香港2月8日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美
 元=7.7553港元      )
                                                                                          
 美股道琼工业指数周四收低-42.47,或-0.3%,报13944.05点.因近期股市上涨后回落,受累于欧洲央行总
 裁德拉吉对欧元及欧洲前景的讲话. 
                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量  ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       198.940   -2.00      23337            15.428      -1.10
 中国铝业                      11.320   -2.58     115903             3.512      -0.52
 中国移动                      54.950    0.09     160057            85.231      -0.02
 中国人寿                      47.000   -2.25      95182            24.300      -0.21
 中石油                       137.390   -0.33      32921            10.655      -0.61
 中石化                       110.500   -3.77      66124             8.570      -0.93
 汇丰控股                      55.330   -1.16     194201            85.820      -0.38
 中电信                        53.000   -2.75      28275             4.110      -0.48
 中国联通                      15.520   -2.57     207111            12.036      -1.18
 兖州煤业                      16.400   -2.61      49947            12.719      -0.94
 华能国际                      38.870   -1.37      28699             7.536      -0.58
 南方航空                      28.880   -1.77       8826             4.479      -1.12
 东方航空                      23.000   -1.08        600             1.784     -50.31
 中芯国际                       2.970  -11.87      93127             0.461      -1.99
 
 (整理 赵红梅)
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