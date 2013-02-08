《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月8日

路透香港2月8日--- - 路透香港2月8日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美 元=7.7553港元 ) 美股道琼工业指数周四收低-42.47,或-0.3%,报13944.05点.因近期股市上涨后回落,受累于欧洲央行总 裁德拉吉对欧元及欧洲前景的讲话. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 198.940 -2.00 23337 15.428 -1.10 中国铝业 11.320 -2.58 115903 3.512 -0.52 中国移动 54.950 0.09 160057 85.231 -0.02 中国人寿 47.000 -2.25 95182 24.300 -0.21 中石油 137.390 -0.33 32921 10.655 -0.61 中石化 110.500 -3.77 66124 8.570 -0.93 汇丰控股 55.330 -1.16 194201 85.820 -0.38 中电信 53.000 -2.75 28275 4.110 -0.48 中国联通 15.520 -2.57 207111 12.036 -1.18 兖州煤业 16.400 -2.61 49947 12.719 -0.94 华能国际 38.870 -1.37 28699 7.536 -0.58 南方航空 28.880 -1.77 8826 4.479 -1.12 东方航空 23.000 -1.08 600 1.784 -50.31 中芯国际 2.970 -11.87 93127 0.461 -1.99 (整理 赵红梅)