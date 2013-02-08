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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 08:52 BJT

中国基金:国泰上证5年期国债ETF将于21日起售,为国内首只国债ETF

路透上海2月8日 - 中国国泰基金管理公司周五刊登发行公告,国泰上证5年期国债交易型开放式指数基金将于2月21日至27日起售,这将是国内首只国债上市交易基金(ETF),亦是农历蛇年国内首只基金创新产品.

国泰基金公告称,国泰上证5年期国债ETF联结基金将于18日起售,3月5日结束.该联结基金主要投资上述ETF、上证5年期国债指数的成份国债及备选成份国债,其中投资目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%.

上证5年期国债指数由中证指数有限公司编制,选择剩余期限4-7年的在上海证交所挂牌的国债.指数样本每季度调整一次.

目前国债交易量90%以上均在银行间债券市场成交,而国泰国债ETF的推出,将有利于促进跨市场投资者在银行间和交易所两个市场买卖国债并进行转托管,国内两大债券市场由此被连接起来.(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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