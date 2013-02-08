中国基金:国泰上证5年期国债ETF将于21日起售,为国内首只国债ETF

路透上海2月8日 - 中国国泰基金管理公司周五刊登发行公告,国泰上证5年期国债交易型开放式指数基金将于2月21日至27日起售,这将是国内首只国债上市交易基金(ETF),亦是农历蛇年国内首只基金创新产品.

国泰基金公告称,国泰上证5年期国债ETF联结基金将于18日起售,3月5日结束.该联结基金主要投资上述ETF、上证5年期国债指数的成份国债及备选成份国债,其中投资目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%.

上证5年期国债指数由中证指数有限公司编制,选择剩余期限4-7年的在上海证交所挂牌的国债.指数样本每季度调整一次.