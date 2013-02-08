中国基金:国泰上证5年期国债ETF将于21日起售,为国内首只国债ETF

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
路透上海2月8日 - 中国国泰基金管理公司周五刊登发行公告,国泰上证5年期国债交易型开放式指数基金将于2月21日至27日起售,这将是国内首只国债上市交易基金(ETF),亦是农历蛇年国内首只基金创新产品.
国泰基金公告称,国泰上证5年期国债ETF联结基金将于18日起售,3月5日结束.该联结基金主要投资上述ETF、上证5年期国债指数的成份国债及备选成份国债,其中投资目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%.
上证5年期国债指数由中证指数有限公司编制,选择剩余期限4-7年的在上海证交所挂牌的国债.指数样本每季度调整一次.
目前国债交易量90%以上均在银行间债券市场成交,而国泰国债ETF的推出,将有利于促进跨市场投资者在银行间和交易所两个市场买卖国债并进行转托管,国内两大债券市场由此被连接起来.(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。