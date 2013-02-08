《香港报摘》--其他报纸重要消息2月8日

*明报

--市场消息传出,旺角琼华中心4层商场约6万多方尺楼面,将以月租约600万港元租予大型时装品牌,料尺租约100港元水平,其中以美国连锁时装店Forever 21呼声最高,若落实租出将创出区内舖租金额纪录.

--市场消息指,继摩根士丹利上月在香港大举裁员后,瑞银、德银、巴克莱也加入队列,此次以投行部、固定收益部、全球资本市场部为主,美银美林则很可能在过年后开始新一轮的裁员.

*星岛日报

--澳门经济财政司司长谭伯源于新闻局网站表示,博彩中介人制度已运作多年,当局不断作出调整,尤其强化监管,并计画加强对中介人资格审查力度,惟未有进一步透露详情.

--美国上市的Fifth & Pacific (FNP)决定,旗下品牌包括Juicy Couture, kate spade, Lucky Brand及Jack Spade,不再使用利丰 的分销及分发设备,分销协议已于上月底到期不再续约.

--政府锐意增加住宅供应,地政总署推出两幅湾仔住宅地皮,以供发展商申请试勾,当中包括湾仔捷船街及适安街地皮,两地合共估值逾1.2亿港元.

*苹果日报

--有中资投行高层表示,过去内地企业在港上市集资所得港元,在进入内地或兑换人民币时均有不少限制,不利资金需求较迫切的企业,但在外汇管理局放宽要求后,料有助吸引更多资金需要较紧迫的中小型企业来港上市.

*东方日报

--国泰航空 计划提升货运的市场定位,目标是运送更多钻石及药物等高毛利的货种.

--伯明翰环球 公布,一间运动管理公司曾于上月23日和31日与该公司接洽,有兴趣人士表明其有能力引领国际财团考虑购买该公司之附属公司Birmingham City Football Club Plc.

--联交所股权资料,近日受压的濠赌股澳博,于本月5日,获基金The Capital Group入市增持393.1万股,每股均价21.441港元,涉逾8,428万港元,持好仓升至8.06%.

*文汇报

--旭辉控股 公布,截至去年12月31日止,纯利同比增44.9%至19.37亿港元.首席财务官游思嘉表示,预料今年的毛利率可以回升1%至2%,长远应可回复至合理水平,惟未有透露今年目标.

--接近20年未有发展的恒基地产 等旗下油塘湾项目,城规会将审议个案,规划署原则上不反对有关申请,相信个案甚大机会获批.项目将为市场提供多达5,231伙,更有4幢酒店共906个房间.

*大公报

--中交建 公布,近日中标多项工程合约,金额共约6.55亿元人民币.

--广州国际金融城首批土地的拍卖出让于周四(7日)举行,吸引了万科、佳兆业等大型房企参与竞拍.出让的4宗地块最终以合共129.9亿元人民币成交,溢价率达14%.(完)