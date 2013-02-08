《香港报摘》--其他报纸重要消息2月8日

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
*明报
--市场消息传出,旺角琼华中心4层商场约6万多方尺楼面,将以月租约600万港元租予大型时装品牌,料尺租约100港元水平,其中以美国连锁时装店Forever 21呼声最高,若落实租出将创出区内舖租金额纪录.
--市场消息指,继摩根士丹利上月在香港大举裁员后,瑞银、德银、巴克莱也加入队列,此次以投行部、固定收益部、全球资本市场部为主,美银美林则很可能在过年后开始新一轮的裁员.
*星岛日报
--澳门经济财政司司长谭伯源于新闻局网站表示,博彩中介人制度已运作多年,当局不断作出调整,尤其强化监管,并计画加强对中介人资格审查力度,惟未有进一步透露详情.
--美国上市的Fifth & Pacific (FNP)决定,旗下品牌包括Juicy Couture, kate spade, Lucky Brand及Jack Spade,不再使用利丰 的分销及分发设备,分销协议已于上月底到期不再续约.
--政府锐意增加住宅供应,地政总署推出两幅湾仔住宅地皮,以供发展商申请试勾,当中包括湾仔捷船街及适安街地皮,两地合共估值逾1.2亿港元.
*苹果日报
--有中资投行高层表示,过去内地企业在港上市集资所得港元,在进入内地或兑换人民币时均有不少限制,不利资金需求较迫切的企业,但在外汇管理局放宽要求后,料有助吸引更多资金需要较紧迫的中小型企业来港上市.
*东方日报
--国泰航空 计划提升货运的市场定位,目标是运送更多钻石及药物等高毛利的货种.
--伯明翰环球 公布,一间运动管理公司曾于上月23日和31日与该公司接洽,有兴趣人士表明其有能力引领国际财团考虑购买该公司之附属公司Birmingham City Football Club Plc.
--联交所股权资料,近日受压的濠赌股澳博,于本月5日,获基金The Capital Group入市增持393.1万股,每股均价21.441港元,涉逾8,428万港元,持好仓升至8.06%.
*文汇报
--旭辉控股 公布,截至去年12月31日止,纯利同比增44.9%至19.37亿港元.首席财务官游思嘉表示,预料今年的毛利率可以回升1%至2%,长远应可回复至合理水平,惟未有透露今年目标.
--接近20年未有发展的恒基地产 等旗下油塘湾项目,城规会将审议个案,规划署原则上不反对有关申请,相信个案甚大机会获批.项目将为市场提供多达5,231伙,更有4幢酒店共906个房间.
*大公报
--中交建 公布,近日中标多项工程合约,金额共约6.55亿元人民币.
--广州国际金融城首批土地的拍卖出让于周四(7日)举行,吸引了万科、佳兆业等大型房企参与竞拍.出让的4宗地块最终以合共129.9亿元人民币成交,溢价率达14%.(完)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。