《台湾重要政经日程》--2月8日

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
===================今日重要政经消息=====================
2/8 (五)
--12:30 台湾央行标售364天期存单.
--13:30 台积电 公布1月营收.
--16:00 财政部公布上月赋税收入初步统计概况.
==================近期重要政经消息======================
2/11-2/15 --农历春节假期,金融市场休市.
2/22(五) --12:30 央行代财政部标售"102甲5期"公债350亿台币,年期为30年期,2月26日发行.
2/23(六) --补行上班一日,金融市场开市. --16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
2/26(二) --08:30 主计总处公布1月经季调失业率,上月为4.22%. --16:00 经济部公布1月外销订单,12月为年增8.5%.
2/27(三) --16:00 经济部公布1月工业生产,12月为年增2.39%.
2/28(四) --228纪念日休假,金融市场休市.
3/1(五) --12:30 央行代财政部标售"102甲6期"公债400亿台币,年期为10年期,3月6日发行.
3/5(二) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数年增率,1月为上涨1.15%. --16:10 央行公布2月外汇存底,1月底时为4,065.57亿美元.
*3/7(四) --16:00 财政部公布2月出/进口数据,上月出口年增21.8%.
3/18(一) --12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币,年期为20年期,21日发行.
3/27(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券,数额200亿台币,期限364天期,28日发行.
4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三) --端午节休市一日.
9/14(六) --弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四) --国庆日休市一日. (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。