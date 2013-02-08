日本已公布经济指标--2013/2/8

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.9% r +0.1% r 2月13日 +0.1% 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.5% -0.6% 2月28日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.1% 2月28日 -- 工业生产(m/m) 12月 +2.5% p -1.4% r 2月15日 -- 失业率 12月 4.2% @ 4.1% @ 2月28日-3月1日 -- 贸易收支(亿日圆) 12月 逆差6,415 逆差9,534 2月19日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 12月 -0.7% +0.2% 2月28日-3月1日 -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选 参看日本经济数据相关资料,可点选
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。