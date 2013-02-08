台湾央行: 开放申购30、91和182天期存单,金额不限

路透台北2月8日 - 台湾央行周五表示,开放30、91、182三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为2,427.5 亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

拆款中心资料 显示,周四超额准备为244亿台币;累计超额准备为307亿台币,加计前期1%的超额准备为1,734亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)