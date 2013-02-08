港报社评: 欧罗走强央行不惧,西意政局风险堪忧--信报2月8日

欧洲央行昨天议息,行长德拉吉未就欧罗汇价近期上升表示忧虑,不惧因此而影响区内经济复苏,维持指标利率于0.75%水平,静观其变.可以说,欧罗加入竞争性货币贬值的风险隐而未发,不过,西班牙和意大利的政治风险却无法令人安心.

自从日本安倍政府催逼央行以超量化松刺激经济,日圆贬值,欧罗汇价走强,兑美元及日圆都双双创出年来新高,隐隐然对欧罗区脆弱经济复苏构成威胁.从会议结果来看,欧洲央行并没有设定汇率目标,但继续低息率政策,暂时对退出操作的政策模式不予讨论,反映欧、美、日世界3大发达经济体极宽松货币政策不变,全球流动性泛滥格局持续.

欧债危机演化到目前阶段,最恶劣情景相信已经过去,但南欧国家的政经秩序不稳定,已然成为触发危机再现的主要风险来源. 如今西班牙国内政治不稳,形势看来相当吃紧.去年第4季国内生产总值环比萎缩0.7%,同比大跌1.8%,失业率26%,创下自1975年来最高水平,加上政府贪污丑闻,社会承受力已抵极限边缘.与此同时,意大利本月底进行议会选举,并选出新一任总理,事态的演变,同样对欧债危机产生影响,西意两国的政治风险,形成对欧债危机风险上升的压力. 欧洲央行昨天议息维持利率政策不变,德拉吉对欧罗走强处变不惊,然而,西班牙和意大利上周政治风险所引发的市场动荡,债券收益率急升、股市大跌,已然充分暴露了市场对欧债危机潜在风险的虚怯市底.