港报社评: 特首指传媒诽谤,徒添政治折腾--经济日报2月8日

特首梁振英向一份报章发律师信,指该报一文称他涉黑是诽谤.或许梁振英对该指控气愤难平,惟掌公权力者须受公众监察,在有其他途径澄清下,轻率用法律手段,徒惹打压言论批评,并恐激化社会对立气氛,实非明智.

梁振英是特首,24小时都掌握公权力,难有个人身份可言.平民以法律维权实无可厚非,特首采法律行动前,则必须在政治上深思熟虑,考虑的不应只是个人荣辱,而是本港整体利益.特首此次行止在政治上并非明智之举,原因有4个. 其一,不利公众监督政府.特首发律师信指传媒诽谤先例一开,市民担心其他高官会否上行下效有损公众对政府监督权.其二,影响香港国际形象.香港言论自由向来受国际称许,惟领导人动辄以诽谤起诉压制异见,将法律当成打压异己工具,令本港自由开放的国际形象受损. 其三,增加市民对本港核心价值的忧虑.自回归后,市民忧心民主、法治、自由等核心价值会否退色,特首作为香港最高政治领袖,就更要小心行事,避免挑起损害言论自由的疑虑.其四,升高社会对立气氛.特首要促进香港社会和谐,更须亲和包容,以宽大胸襟缓和矛盾,而非轻率用法律手段还击,令对立气氛不降反升. 香港作为意见多元的社会,社会上不断出现各种对特首、高官有理无理的批评,已是常态.官员能敞开胸襟,抱持有则改之、无则加勉的平常心,倾听社会的褒扬贬斥,将最能维护香港整体的利益.