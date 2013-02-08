港报社评: 特首指传媒诽谤,徒添政治折腾--经济日报2月8日

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
特首梁振英向一份报章发律师信,指该报一文称他涉黑是诽谤.或许梁振英对该指控气愤难平,惟掌公权力者须受公众监察,在有其他途径澄清下,轻率用法律手段,徒惹打压言论批评,并恐激化社会对立气氛,实非明智.
梁振英是特首,24小时都掌握公权力,难有个人身份可言.平民以法律维权实无可厚非,特首采法律行动前,则必须在政治上深思熟虑,考虑的不应只是个人荣辱,而是本港整体利益.特首此次行止在政治上并非明智之举,原因有4个. 其一,不利公众监督政府.特首发律师信指传媒诽谤先例一开,市民担心其他高官会否上行下效有损公众对政府监督权.其二,影响香港国际形象.香港言论自由向来受国际称许,惟领导人动辄以诽谤起诉压制异见,将法律当成打压异己工具,令本港自由开放的国际形象受损. 其三,增加市民对本港核心价值的忧虑.自回归后,市民忧心民主、法治、自由等核心价值会否退色,特首作为香港最高政治领袖,就更要小心行事,避免挑起损害言论自由的疑虑.其四,升高社会对立气氛.特首要促进香港社会和谐,更须亲和包容,以宽大胸襟缓和矛盾,而非轻率用法律手段还击,令对立气氛不降反升. 香港作为意见多元的社会,社会上不断出现各种对特首、高官有理无理的批评,已是常态.官员能敞开胸襟,抱持有则改之、无则加勉的平常心,倾听社会的褒扬贬斥,将最能维护香港整体的利益.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。