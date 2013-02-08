港报社评: 涉黑指控子虚乌有理应反驳,发律师信梁振英取态不恰当--明报2月8日

信报特约评论员练乙铮撰文,指特首梁振英涉及黑道,而且文章描述梁振英涉黑不单影响对本港的管治,在国际间也会产生不利影响,事态性质非常严重.监于练乙铮撰写的政论文章有一定影响力,梁振英若认为指控与事实不符,要求信报处理,并无不妥;不过,梁振英选择向信报发律师信,是否恰当则值得商榷,梁振英此一举措,会被解读为若信报不处理,他有可能兴讼追究责任,舆论恐怕这会损害言论自由.若梁振英要避免不必要联想,较恰当的做法是发表书面声明或面对传媒,表达对练文的不满和要求. 香港和举世各国,“黑”为法律所不容.在香港,自称或身为三合会分子都是罪行.另外,政治人物涉黑,举世各国都是大忌,因为政治人物掌握公权力,若与黑道有关、或被黑道控制,则这样的政府管治,肯定有问题,社会动荡不安也可以预期,涉黑政治人物必须下台,就是这个道理.因此,练文把梁振英涉黑描绘得绘影绘声,已非单纯梁振英的个人声誉问题,而是涉及重大公众利益,梁振英有责任、也有必要澄清,不应该沉默以对. 特首就报章的批评文章采取行动,是极其敏感的事,因为涉及核心价值的言论自由.从信报文章事件,梁振英应该认知一点,就是一些与他有关的事,或许都与公利益有关,切勿以为自行处理就算解决.梁振英必须经常保持警觉,作为特区之首,要开诚布公地向公众交代一些与他有关的事,增加透明度,是消除误解,增进互信的灵丹妙药.这是梁振英处理信报事件要汲取的教训.