港报社评: 急搞玻璃樽回收,细节要慎思--星岛日报2月8日

政府计画就饮品玻璃樽征费,间接补贴营运全港玻璃樽回收系统.构想中的收费模式无助于源头减废,旨在推广再造循环,当局要确保有足够市场吸纳再造出来的产品,以免废瓶绕个弯后仍然摆脱不了成为废物. 玻璃樽费起不到源头减废的作用,其环保功能,主要是为政府提供收入,补贴统一全港回收玻璃樽系统的开支.现时在志愿团体协助下,不少回收计画需要资助补贴,而且回收率不足10%.当局考虑招标设立全港性玻璃樽回收系统,广设回收点,以及立法规定超市和便利店等零售商,要主动向消费者提供就近回收地点的资料.如果建议全面落实,将大为提升本港的废弃玻璃樽回收效率,当局预期实施3年可以回收70%弃瓶. 现时回收的玻璃樽,经清洗和压碎,主要用作环保地砖的原料.政府在实施这套征费和回收计画前,急须扩阔废瓶循环再造后的出路,确保压出来的玻璃砂,不会因产量过剩而沦为新品种垃圾.计画要做到物尽其用,才算成功. 当局表示正研究把玻璃砂用作平整地盘、制造玻璃沥青等用途.要是玻璃砂能获广泛采用来替代天然海沙和河沙,可以减少采沙对环境的破坏,一举两得. 环保成为现届政府主打范畴.是否征收玻璃樽费用,首要考虑能否减废,若然效果有限,就要顾虑征费方式有累退效果,对基层带来负担较大,有违公平原则.同时,当局还要考虑征费之后,循环再造安排是否妥当.当局过去一直对相关问题欠缺重视,有关影响未如空气污染涉及健康,是否要急于推出,也是要考虑的一环.