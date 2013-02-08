港报社评: 日本制造紧张,抹黑中国居心叵测--文汇报2月8日

日本指中国海军舰艇火控雷达瞄准日方舰机,中国国防部昨晚批评有关说法不符合事实.中国外交部强调,日方人为炒作危机,制造紧张,抹黑中国形象.日本大肆炒作所谓中国军舰火控雷达锁定日舰事件,其目的既为刺激国内的民族主义情绪,催谷修宪建军民意,同时向美国求救,藉此强化美日军事同盟为其撑腰.日本一再破坏中日军事互信和安全默契,后果只会不断激化矛盾,将两国引向军事冲突的危险方向,由此产生的一切后果,须由日方承担. 中国一贯主张通过对话磋商妥善管控和解决钓鱼岛争端.相反,日本舰机长期频繁对中国船机采取挑衅行动,日本方面对此却只字不提.日本歪曲事实,颠倒是非,诱使舆论界将矛头对准中国,在国际社会上抢占道德高地.日本防卫省防卫官员称,中国军舰虽然用火控雷达锁定日舰和直升机,但火炮并未有对准日本的舰艇和飞机.这更加暴露出日本造谣生事,.中日冲突之中,不断压缩双方和平协商余地、把矛盾激化的一方,恰恰是日本而不是中国. 日本不断争取美国的支持,企图在钓鱼岛争端中占便宜.美国国防部长帕内塔呼吁中国在与日本的领土主权争端上避免爆发直接冲突,寻求和平对话解决,但同时强调中国不应当成为一个对其他国家构成威胁、制造主权纠纷的国家.分明是日本挑衅威胁中国,破坏地区和平,美国反倒偏袒日本,实在是助纣为虐,养虎为患,中国当然不能接受.