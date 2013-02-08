港报财经评论: 死水有望变活水--信报2月8日

死水有望变活水 /习广思 港股持续调整,强势板块股份逐批回落,先有中资内房股,继而有内银及保险股,踏入2月,轮到香港地产股,近日轮到持续飞升的濠赌股,以及强势汇控,昨日连炒作几日的零售股亦在假期前先沽为上.周二恒指急挫似乎颇有惊吓作用,但事实上,许多中型股份在1月下旬已进入调整期,但恒指高位争持制造幻象,强势股份逐一回落,有利股市打稳地基.另一个线索是,留意市场资金在过去两周开始流入防守及高息股份,例如公用股及房托股,高息股ETF 逆市企稳,反映市场暂时以观望为主.尽管人行继续以”逆回购”放水,但中国内地A股在假期前淡静,昨日A股下跌拖累港股气氛.恒指开市后下跌,及后窄幅上落,中资股疲态尽现,收报23,177点,全日下跌79点.大市成交额790亿港元,沽空比率10.3%,空军仍未有撤退迹象,港股长假前整固持续. 股市气氛乐观时,可以完全漠视坏消息,但股市欲坠时,任何一个坏消息均成为沽货理由.说穿了,就是信心与情绪.临近农历新年,中国内地先是传出中国有意在”两会”前后调控楼市,包括限制一线城市新楼审批,内房股应声急跌.不过,股价炒高为抽水,大部分内房股短期或发债、批股,既然水已抽,短暂散水不足为奇.及至濠赌股、保险股及券商股股价显着调整,股价从高位”跳水”,派对尾声,资金暂时散水.龚爱爱的名字,外号”房姐”,在短短数周内,由微博红遍全国媒体,再红到海外传媒,更令陕西一个叫神木的小县,突然间成为全国焦点.外国媒体如何解读”房姐”?总结起来就是”腐败”二字. 一个在有国家背景银行掌权的人,利用手中权力向煤老板放贷,换取现金或煤矿股份,在全国各地拥有多个房产物业.”房姐”揭露出的假户口问题,固然是中国内地制度的漏弊,如何让人有能力钻这个漏洞,其实就让”腐败”滋生.中国将如何处理”房姐”,及至其他千千万万的龚爱爱,已被视为其反腐决心的指标.”房姐”事件揭露出神木这个山区小县酝酿着另一个民间泡沫.如果温州资金链断裂,代表住”房地产”泡沫的爆破,神木出现的走佬潮及资本崩溃,则代表着过去十年来,“矿产”泡沫的另一个结果.中国内地煤价由去年下跌至今,秦皇岛的煤山继续”发霉”,煤炭股仍叫人悲观. 日圆难再扮演避险货币 /苏子 日本首相安倍晋三昨天反驳指,日本的通缩问题与人口不断减少有关,市场不认同仅依靠货币政策将无法解决通缩问题的观点并不对,他认为通缩是货币现象,因此可以透过货币政策来解决.安倍的言论令市场确信,他将会身体力行向日本央行施压继续加大力度大印银纸,言论令昨天美元兑日圆再次造好,直逼本周三的94.06高位.留意昨晚能否破关而上,若仍在93.60附近收市,料会开始调整.由于安倍身为首相,但最新的言论却一再令市场感到好像代表日本央行说话,加上日前央行行长白川方明已表示将提前三周卸任,令市场相信继任者将会全力支持安倍,但这已等同日本央行已完全受制于日本政府,失去了本身应有的独立性,故对日本的金融市场并不是一件好事,并且可能会把日债泡沫危机爆破的时间表大幅推前. 安倍的所作所为已等同为日本金融市场埋下一颗随时爆炸的计时炸弹,安倍或会亲自引爆这颗炸弹,并对全球金融市场构成另一个黑天鹅事件.担心日圆稍后若继续大跌,料金融市场的稳定性定会受到破坏,并使市场充满更多不明朗因素.而目前处于良好上升势头的环球股市亦大有可能因此出现逆转,而且下跌速度之快可能会令持重货的大看好的投资者走避不及,故投资者宜做好风险管理.一旦市场情绪逆转,由于日圆已不再是避险货币,故在避险工具已买少见少的大前提下,美元及黄金将无可避免受到避险资金积极追捧,并从而展开一个较大型大升浪. 昨天澳元兑美元曾略破200天SMA关键支持,一度低见1.0295水平.由于昨天澳元兑美元的10天SMA已跌破100天SMA,故技术上看澳元兑美元进一步跌破200天SMA支持的机会较高.一旦澳元兑美元成功破关而下,料去年10月18日所造的1.0145低位将岌岌可危,失守的可能性甚高.