港报财经评论: 濠赌股低吸,金沙可考虑--经济日报2月8日

濠赌股低吸,金沙可考虑 /林瑞芬 长假前,港股表现淡静,大市交投只有790亿港元.恒指昨收23,177,跌0.34%.国指跌1.41%至11,681收市.恒指周二首现明显回调讯号,股民减磅未必是憾事.恒指周二失守自去年9月延伸上升轨及20天线,转弱势讯号强烈,见各类股份纷为传闻所插,为利淡传闻消息反应强烈.由此启示,套利回吐压力所在.下周中国内地全周休市,失去指标,欧债问题会否被进一步借题发挥又未知,假前放轻松,假后再盘算.恒指50天线22,930为短线关键支持位,不宜有失.惟观察到就算强势如有国策支持的铁路股,或盈利面强劲的内房龙头股中国海外 近月已失50天线,正向100天线考验,昨收21.9港元.华润置地 昨失守50天线21.9港元,收报21.15港元来看,对后市恒指调整反覆而回,有所闪失50天线也不太意外,近22,000似乎才是关键.一来,去年9月延伸升浪的0.382倍回调目标.二来,配合港汇去年11月转强假定资金流入潮涌,大户约在22,000开仓造好,那回调大失22,000.不然,预示此等大户已鸟兽散. 濠赌股今周为市场传闻中国将整顿澳门”叠码仔”借题发挥,全线急被套利回吐,适逢金沙 昨公布去年度业绩,今日就一次过剖析对濠赌股的看法及对金沙业绩作详细分析.时有传闻中国整顿濠江赌业,该份刊发传闻的报纸在去年12月也有提出此类忧虑,不足为奇.短线借题发挥回吐之势明显,启示濠赌股短线需要调整回气,但附图见野村提供的濠赌股指数显示,去年12月急跌后往往是低吸时机.中线来讲,濠赌股高资本期投资渐过去.未来,赌业资金回流快速的特性下,相关股份将陆续增加派息空间,从而减少股价的大波动性,有可取之处.说回今年濠江赌业实况,澳门博彩监察协调局公布,2013年1月份幸运博彩毛收入268.64亿澳门元,按年升7.3%.按月回落4.89%.回落料属季节性因素,展望2月为农历新年,将吸引人流. 研究濠赌股,关键在分析公司的业务平衡性更为重要.认同里昂观点,”习李”初上场,中国政府之反贪腐行动料将贯穿整个2013年,成为VIP赌厅业务的不明朗因素.中场赌厅业务反而较为明朗化,去年计VIP赌厅业务之增幅仅7%.中场赌厅业务增幅的30%,立见高低.比较而言,见附图显示,引述野村对各濠赌股的分析,认为金沙在贵宾厅之占比较低,相对中场赌厅及角子机业务较重,正合潮流.二来金沙之服务式公寓、酒店、零售店等收益具规模,结合贵宾厅及中场赌厅形成三大盈利来源,较其他赌股更见收益平衡的特点,见图银娱 及永利澳门 侧重贵宾厅业务. 通胀忧虑升,中资股调整 /余少文 中国内地1月通胀公布前夕,人民银行发表报告忧虑通胀升温,并取消预调微调措施.由于中国可能会出招防止通胀反弹,中资股调整无可避免,惟仍预期中资股大涨小回格局,深度调整反是入市良机.中国内地股市昨日下挫,午后跌幅收窄,上证综合指数守住2,400点,但国企指数表现差于A股,全日跌167点或1.4%,收11,681点,成交额增加至181亿港元,只有五分一主板H股可以逆市上升,不包括将成为国指新贵的海通证券.而红筹指数跌33点或0.7%,收4,608点,成交额65亿港元,如非即将染蓝的联想集团 逆市上升,红指跌幅会更大.虽然认为国指可守11,700点,但国指昨日已失守这支持位,相信国指短期可守11,500点,因为是50天平均线附近,只是利淡消息巧合地同时涌现,今日是农历假期前最后一个交易日,中资股表现都会是变幻莫测.即使是下周市况,只有两个交易日,国指或可牛皮,待A股复市后应有明确方向,希望国指可以在2月整固. 其实,近日持续流传中资股利淡消息,先是中国会在一线城市再推出房地产调控措施,然后是部分银行被人民银行警告,以及中国肃贪要求澳门政府整顿叠马仔.到人民银行前晚公布2012年第四季货币政策报告,在最后一部分的货币趋势中,提及中国宏观经济展望,表示中国内地物价相对稳定,但不确定因素也在增加,又差不多用了一版篇幅来解释原因,反映中国忧虑通胀升温而正作出政策部署.国家统计局今日公布1月通胀数据,彭博料由12月的2.5%回落至2%,只是央行去年第三季货币报告只用一个段落描述通胀放缓,但第四季报告则出现180度转变,突出中国预期通胀会显着回升.提及下一阶段主要政策思路,虽保留”稳中求进的工作总基调,继续实施稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性,增强前瞻性、针对性和灵活性”等字眼,但剔除了”加强预调微调”字眼. 若然中国要未雨绸缪,出招压通胀,又会苦了股市,难怪A股近期未能再进一步,也拖累中资股的表现.因为压通胀不外乎收紧流动性,不再预调微调下,今年未必会下调存款准备金率或减息,故市场传中国在一线城市推出新调控措施,空穴来风未必无因,再加上央行警告商业银行放贷过度也是少见行为,因为银行即使1月过度放贷,随后也会自行调节降低贷款额度,所以相信中国有所行动.