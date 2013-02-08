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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 09:26 BJT

全球金市: 欧元区经济忧虑重燃致金价续跌,等候中国经济数据

现货铂金(白金) 和钯金 也续跌;但这两种铂族金属本周稍早因对经济前景改善的憧憬而曾上涨至2011年9月以来最高水准.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四称,央行将监控欧元上涨对经济带来的影响,提升对欧元升值或为降息打开大门的预期.

德拉吉表示,2013年初欧元区经济状况料仍疲弱,但今年稍晚经济活动应能逐渐复苏.

上海证券报周四报导,中国黄金协会发布最新统计数据显示,2012年中国黄金产量突破400吨大关,达到403.047吨,比上年增加42.090吨,增幅11.66%,再创历史新高,连续六年位居世界第一. (完)

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(编译 梁睿雪/张若琪; 审校 程琳)
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