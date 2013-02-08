国际油市: 日本和沙特阿拉伯将签署紧急供油协定--报载

路透2月8日 - 日本经济新闻周五报导称,日本和沙特(沙乌地)阿拉伯本周末将签署一份协议,日方将可提出额外供应原油的紧急要求.

协议将在两国政府间设立一条电话热线,在遭到恐怖攻击、中东局势动荡或油价飙涨等特殊情况时,让日本能迅速寻求额外的石油供应.

日经新闻称,由于沙特原油出口料将下降,使日本选择签署额外供应协议.

"如果真是这样,那就显示,中东的脆弱情势让进口国,特别是亚洲买家有多么不安."石油谘询顾问机构Energy Aspects的Amrita Sen称.

报导称,日本经济产业大臣茂木敏充周六将至沙特签署该协定.稍后他将访问阿联酋(阿拉伯联合大公国)等其他中东石油出口国.