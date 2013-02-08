国际油市: 日本和沙特阿拉伯将签署紧急供油协定--报载

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
路透2月8日 - 日本经济新闻周五报导称,日本和沙特(沙乌地)阿拉伯本周末将签署一份协议,日方将可提出额外供应原油的紧急要求.
协议将在两国政府间设立一条电话热线,在遭到恐怖攻击、中东局势动荡或油价飙涨等特殊情况时,让日本能迅速寻求额外的石油供应.
日经新闻称,由于沙特原油出口料将下降,使日本选择签署额外供应协议.
"如果真是这样,那就显示,中东的脆弱情势让进口国,特别是亚洲买家有多么不安."石油谘询顾问机构Energy Aspects的Amrita Sen称.
报导称,日本经济产业大臣茂木敏充周六将至沙特签署该协定.稍后他将访问阿联酋(阿拉伯联合大公国)等其他中东石油出口国.
日经新闻的报导并未具体指出,若遇紧急供油协议所说的紧急状况时,日方可要求沙特提供多少供应;也未详细说明日本获得更多石油的条件,或日方提出紧急请求时沙特是否就一定有供油的义务.(完)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。