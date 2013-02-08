中国新债: 招商证券获准发行总额不超过100亿元公司债--IFR

路透2月8日 - 据汤森路透旗下IFR报导,招商证券 总额不超过100亿元人民币（16亿美元）公司债券已获证监会批文。

据两位消息人士透露，公司计划首期发行至多50亿元，预计将于年后发行。该期公司债暂定5年期和3+2年期两个品种，发行量可回拨。

据悉，公司已委任华泰联合证券担任独家主承销商。上海新世纪给予本期无担保债券和发行人同为AAA级信用评级。发行募集资金拟全部用于补充公司运营资金。 (完) 浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) --整理 林高丽; 审校 曾祥进