《香港重要政经日程》--2月8日-2月18日

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
==================今日重要政经消息=================
2月8日(周五)
-- 香港生力啤 公布年报.
-- 新华汇富金融 公布中期业绩.
-- 联合基因集团 公布中期业绩.
--10:00 新鸿基公司 股东特别大会.
--11:00 高银金融 股东特别大会.
--15:00 中国燃气 股东特别大会.
--16:30 首都创投 股东特别大会.
==================近期重要政经消息==================
2月11至2月13日(周一至周三)
-- 农历新年假期,金融市场休市.
2月14日(周四)
-- 川盟金融 公布第三季业绩.
-- 中国3D数码 公布中期业绩.
-- 明基控股 公布第三季业绩.
-- 天马娱乐 公布中期业绩.
2月15日（周五）
-- 香港金管局公布1月香港外汇基金境外资产. --11:00 昊天能源集团 股东特别大会.
*2月16日（周六）
--9：00 三一国际 股东特别大会.
*2月18日（周一）
-- 中华汽车 公布中期业绩.
-- 江南集团 公布全年业绩.
-- 数码通电讯 公布中期业绩.
-- 阳光房地产基金 公布中期业绩.
--9:00 第一拖拉机股份 股东特别大会.
--10:00 佳讯控股 股东周年大会
--10:00 威达控股 股东特别大会.
--16:00 民丰企业 临时股东大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 赵红梅)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。