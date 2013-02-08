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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 09:32 BJT

《香港重要政经日程》--2月8日-2月18日

==================今日重要政经消息=================

2月8日(周五)

-- 香港生力啤 公布年报.

-- 新华汇富金融 公布中期业绩.

-- 联合基因集团 公布中期业绩.

--10:00 新鸿基公司 股东特别大会.

--11:00 高银金融 股东特别大会.

--15:00 中国燃气 股东特别大会.

--16:30 首都创投 股东特别大会.

==================近期重要政经消息==================

2月11至2月13日(周一至周三)

-- 农历新年假期,金融市场休市.

2月14日(周四)

-- 川盟金融 公布第三季业绩.

-- 中国3D数码 公布中期业绩.

-- 明基控股 公布第三季业绩.

-- 天马娱乐 公布中期业绩.

2月15日（周五）

-- 香港金管局公布1月香港外汇基金境外资产. 　　 --11:00 昊天能源集团 股东特别大会.

*2月16日（周六）

--9：00 三一国际 股东特别大会.

*2月18日（周一）

-- 中华汽车 公布中期业绩.

-- 江南集团 公布全年业绩.

-- 数码通电讯 公布中期业绩.

-- 阳光房地产基金 公布中期业绩.

--9:00 第一拖拉机股份 股东特别大会.

--10:00 佳讯控股 股东周年大会

--10:00 威达控股 股东特别大会.

--16:00 民丰企业 临时股东大会.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 赵红梅)
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