离岸人民币: 建行香港分行发行一年期点心存款证6.645亿元--IFR

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
路透2月8日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国建设银行 香港分行已将其一年期点心存款证的规模增加至6.645亿元人民币（1.05亿美元），收益率2.68%，原规模为1.645亿元人民币。结算日在2月19日，由巴克莱安排。
以互换利率中间价计算，该定价约相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约80个基点。
同时, 上海浦东发展银行 香港分行也发行了3.6亿元人民币三年期点心存款证，收益率3.1%。该2014年2月22日到期的存款证，也是由巴克莱主理。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info) (整理 林高丽; 审校 曾祥进)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。