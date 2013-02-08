离岸人民币: 建行香港分行发行一年期点心存款证6.645亿元--IFR

路透2月8日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国建设银行 香港分行已将其一年期点心存款证的规模增加至6.645亿元人民币（1.05亿美元），收益率2.68%，原规模为1.645亿元人民币。结算日在2月19日，由巴克莱安排。

以互换利率中间价计算，该定价约相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约80个基点。

同时, 上海浦东发展银行 香港分行也发行了3.6亿元人民币三年期点心存款证，收益率3.1%。该2014年2月22日到期的存款证，也是由巴克莱主理。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info) (整理 林高丽; 审校 曾祥进)