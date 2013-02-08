中国热股: 民生银行A股早盘一度跌3.5%,可转债获批加速获利盘出局

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
路透上海2月8日 - 中国A股本轮反弹行情的"领头羊"--民生银行 A股周五早盘一度跌3.5%,其200亿元人民币可转债获批消息加速获利盘套现出局.
开盘30分钟,民生银行A股报10.76元,跌2.18%,稍早该股跌至10.61元,跌3.55%.
民生银行A股自去年12月初以来,累积涨幅已近一倍,周三该股冲至近阶段高位11.91元,周四该股出现大幅回调,当天跌5.98%.
"可转债对民生来说,是目前最好的融资渠道,利率较低,转股意愿强."国信证券分析师邵子钦指出,不过在大量可转债转股后,民生银行的业绩可能会被摊薄.
国信证券昨日发出的民生银行研究报告指出,结合多种因素,民生银行每股合理价值在9.30元-11.37元,对应今年预期收益,动态市盈率和市净率分别为7.17和1.62倍,当前市场已在最高临界线波动.但鉴于公司有受益于金融服务先行优势和新型城镇化等因素,表现有可能超预期,给予"谨慎推荐"评级.
民生银行周五公告称,于周四收到中国证监会核准该行公开发行可转换公司债券的批复,核准公司发行面值为200亿元的可转债,期限六年.(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。