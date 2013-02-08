中国热股: 民生银行A股早盘一度跌3.5%,可转债获批加速获利盘出局

路透上海2月8日 - 中国A股本轮反弹行情的"领头羊"--民生银行 A股周五早盘一度跌3.5%,其200亿元人民币可转债获批消息加速获利盘套现出局.

开盘30分钟,民生银行A股报10.76元,跌2.18%,稍早该股跌至10.61元,跌3.55%.

民生银行A股自去年12月初以来,累积涨幅已近一倍,周三该股冲至近阶段高位11.91元,周四该股出现大幅回调,当天跌5.98%.

"可转债对民生来说,是目前最好的融资渠道,利率较低,转股意愿强."国信证券分析师邵子钦指出,不过在大量可转债转股后,民生银行的业绩可能会被摊薄.

国信证券昨日发出的民生银行研究报告指出,结合多种因素,民生银行每股合理价值在9.30元-11.37元,对应今年预期收益,动态市盈率和市净率分别为7.17和1.62倍,当前市场已在最高临界线波动.但鉴于公司有受益于金融服务先行优势和新型城镇化等因素,表现有可能超预期,给予"谨慎推荐"评级.