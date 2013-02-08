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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 10:23 BJT

《汇市简讯》美元/韩元看多,但出口商抛盘及欧元反弹抑制升幅

0204 GMT

* 美元/韩元开盘报1091.5,在1090上方有良好支撑

* 1096上方的出口商抛盘及欧元反弹至1.34上方限制升幅

* 美元/韩元最新报1093.1-1093.6,处于1090.5-1096.8交易区间内

* 周末前交易区间或为1090-1100,关注中国数据(完)

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