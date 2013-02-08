香港热股: 利丰脱离三年半低点,公司称终止F&P分销协议不影响财务

路透香港2月8日 - 环球消费品出口及物流集团--香港利丰公司 周五跌幅缩减至平盘上下波动.公司称与美国时装集团Fifth & Pacific 物流协议不再续约,并不会对财务造成实质影响.稍早股价一度失守10港元关卡至三年半低点.

本地时间上午10:23时,利丰小跌0.2%至10.10港元,盘中触及9.93港元,为2009年7月13日9.75港元以来盘中最低;大盘 升0.04%.

美国时装集团Fifth & Pacific此前宣布与利丰的分销协议上月底到期后不再继续.

利丰在回覆路透查询的电子邮件中指出,在了解客户需求的复杂性和所牵涉的成本后,"我们认为有关业务无法令双方获得经济裨益",因此双方分销协议自然终止.

"此举并未影响Fifth & Pacific与利丰的采购安排,Fifth & Pacific将继续为利丰其中一位主要采购客户."公司发言人称.

德银发布报告指出,"交叉销售是利丰三年计划的主要策略之一,市场对此将解读为公司的挫败.不过,对我们而言,这也意味着公司管理层明了了交叉销售的困难度."

市场等待利丰下个月公布年度业绩时提供更多讯息.

利丰年初意外发布获利预警,称去年全年净利将按年下滑,因美国分支业务LF USA营利情况扭转较预期慢,令股价持续走软.今年迄今跌幅达25%,远逊于大盘的升2.43%.

1906年成立的利丰公司,目前是全球最主要的分销、采购集团,主要客户涵盖家用品、衣鞋等行业,被视为是终端消费的风向球,主要客户包括沃尔玛(walmart) 及Target.

利丰在2011年8月的业绩会议上宣布与原名Liz Claiborne的Fifth & Pacific签订分销协议,作为是交叉销售的成绩之一 Fifth & Pacific旗下品牌包括: Juicy Couture, Kate Spade等.

利丰表示,子公司LF Logistics将专注于亚洲市场的分销及仓储业务,并将继续凭藉其亚洲营运设施及国际货运代理的实力,争取市场的主要客户,扩大市场占有率.(完)