中国新债: 进出口行2月20日将招标发行400亿元固息债,含三年和五年期

路透上海2月8日--- - 中国进出口银行周五公告称,将于2月20日招标发行两期固息债,总额400亿元人民币,期限包括三年期和五年期. 刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第一和第二期金融债. 具体条款如下:

第一期 第二期 ---------------------------------------------------------------- 发行金额 200亿元 200亿元 期限/计息方式 五年/固息 三年/固息 招标时间 2月20日14:00-15:00 2月20日14:00-15:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式) 缴款日/起息日 2月27日 3月8日 发行期 2月20日-2月27日 2月20日至3月8日 上市日 3月5日 3月14日 基本承销额 无 无 ----------------------------------------------------------------(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)