中国数据: 海关自今年起公布以人民币计价的进出口统计指标

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
路透北京2月8日 - 中国海关总署周五称,自公布2013年月度统计数据起,将增加公布以人民币计价的进出口总值、出口总值、进口总值以及贸易差额(出口总值-进口总值)等四个总量统计指标.
海关网站刊登新闻稿并称,同时为保证数据的历史延续性和国际可比性,仍将继续保留以美元值计价的海关统计数据,且今后随海关统计系统的不断完善,将逐步扩大公布以人民币计价的海关统计数据范围.
海关并提示数据使用者在使用海关统计数据时需特别注意,为保持海关统计数据的历史可比性,目前暂不公布以人民币计价的增速,仅公布美元计价的增速,可以表述为"扣除汇率波动因素后的增长速度".
"目前以美元计价成交和以美元向海关申报的报关记录占8成以上,以美元值统计汇总的结果受汇率因素的影响最小,相对来说更加客观地反映了我国与外部经济的联系规模,并且国际可比性更好."海关称.
海关此前公布,1月中国进出口总值2.17万亿元人民币(折合3455.9亿美元),扣除汇率因素同比增长26.7%.贸易顺差1,832.1亿元人民币(折合291.5亿美元),扩大7.7%.(完) (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。