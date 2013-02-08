中国数据: 海关自今年起公布以人民币计价的进出口统计指标

路透北京2月8日 - 中国海关总署周五称,自公布2013年月度统计数据起,将增加公布以人民币计价的进出口总值、出口总值、进口总值以及贸易差额(出口总值-进口总值)等四个总量统计指标.

海关网站刊登新闻稿并称,同时为保证数据的历史延续性和国际可比性,仍将继续保留以美元值计价的海关统计数据,且今后随海关统计系统的不断完善,将逐步扩大公布以人民币计价的海关统计数据范围.

海关并提示数据使用者在使用海关统计数据时需特别注意,为保持海关统计数据的历史可比性,目前暂不公布以人民币计价的增速,仅公布美元计价的增速,可以表述为"扣除汇率波动因素后的增长速度".

"目前以美元计价成交和以美元向海关申报的报关记录占8成以上,以美元值统计汇总的结果受汇率因素的影响最小,相对来说更加客观地反映了我国与外部经济的联系规模,并且国际可比性更好."海关称.