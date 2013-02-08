更新版 1-中国数据: 本币计价贸易数据料提升人民币曝光度,作用仅限完善信息披露

* 中国海关自今年起公布本币计价的贸易统计数据

* 参考意义大于对贸易的实际推动作用

* 将助人民币提高国际曝光度

* 海关亦称美元计价更为客观 (新增评论)

路透北京2月8日 - 人民币的国际曝光度将获提升.中国海关总署自2013年起将公布本币计价的贸易统计指标,但由于八成以上贸易成交和报关都以美元计价,当前本币计价数据对贸易的推动作用有限,更多起到参考和提高海外认知度的作用.

中国海关总署周五称,自公布2013年月度统计数据起,将增加公布以人民币计价的进出口总值、出口总值、进口总值以及贸易差额(出口总值-进口总值)等四个总量统计指标.

"这是人民币国际化的一步,离岸市场中台湾和香港现在都在推进人民币计价的产品,如ETF和各种债券.海关之后,可能也会有更多其他以人民币计价的数据公布,这都会提高人民币在国际上的曝光度."AETOS资本集团高级分析师陈迪表示.

海关网站刊登新闻稿并称,同时为保证数据的历史延续性和国际可比性,仍将继续保留以美元值计价的海关统计数据,且今后随海关统计系统的不断完善,将逐步扩大公布以人民币计价的海关统计数据范围.

而日信证券宏观分析师陈乐天认为,海关此举的意义更多是自身统计制度的完善及与国际接轨,对于贸易实务和人民币国际化的推动作用可能都有限.

"国际上一部分国家都以本币计价进行贸易统计,一部分以美元和本币同时统计,这只是起到一个便利作用."他表示.

海关也提示数据使用者在使用海关统计数据时需特别注意,为保持海关统计数据的历史可比性,目前暂不公布以人民币计价的增速,仅公布美元计价的增速,可以表述为"扣除汇率波动因素后的增长速度".

"目前以美元计价成交和以美元向海关申报的报关记录占8成以上,以美元值统计汇总的结果受汇率因素的影响最小,相对来说更加客观地反映了我国与外部经济的联系规模,并且国际可比性更好."海关称.