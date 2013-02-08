更新版 1-中国钢铁: 今年粗钢表观消费量约7亿吨,钢铁业微利局面难改--工信部

* 今年中国粗钢表观消费量约7亿吨,产量约7.5亿吨

* 今年钢铁企业微利局面难以有效改善

* 化解产能过剩是今年钢铁调结构重点,鼓励向国外转移产能 (新增更多细节和背景)

路透上海2月8日 - 中国钢铁行业今年年景依然不佳.工业和信息化部周五发布报告预计,今年国内粗钢表观消费量在7亿吨左右,供大于求格局依旧.在下游需求未现好转和产能过剩矛盾初步化解前,今年钢铁企业微利局面难以有效改善.

报告预计,2013年中国粗钢产量在7.5亿吨左右,粗钢消费需求增长将趋于平稳.为保障钢铁工业平稳运行,工信部将会同有关部门,把化解产能过剩矛盾作为今年钢铁工业结构调整的工作重点.

工信部指出,将推进山东、河北、云南、江苏等地开展钢铁产业结构调整,通过扶持优势企业兼并重组整合一批过剩产能.适时调整行业准入门槛,逐步将淘汰落后设备及生产线转向淘汰落后企业,加大淘汰落后力度.创造和扩大国内钢材需求,消化一批过剩产能.

"要研究适合我国钢铁产能转移的境外投资重点区域,鼓励国内有实力钢铁企业'走出去',转移一批过剩产能."工信部称.

工信部还指出,要努力提升铁矿石资源保障能力和水平,加强中国铁矿石现货交易平台建设,为平台营造良好的发展环境,引导国内企业和海外矿石企业积极参与平台交易.进一步规范铁矿石流通秩序,逐步将钢铁行业规范企业与进口铁矿石流向挂钩,优化铁矿石资源配置;加强铁矿石预警机制研究.

工信部预计,随着中国矿石需求趋于稳定,全球铁矿石供大于求形势将逐渐凸显,铁矿石价格今年总体将呈现震荡下行的态势.