新闻稿: 中国1月进出口分别增28.8%和25%,贸易顺差扩至292亿美元

路透北京2月8日 - (以下为中国海关公布的"1月外贸增长,出口经理人指数提升"的新闻稿全文)

海关总署今天公布1月份外贸进出口情况。据海关统计，今年1月份，我国进出口总值2.17万亿元人民币（折合3455.9亿美元），扣除汇率因素（下同）同比增长26.7%。其中出口1.18万亿元人民币（折合1873.7亿美元），增长25%；进口0.99万亿元人民币（折合1582.2亿美元），增长28.8%；贸易顺差1832.1亿元人民币（折合291.5亿美元），扩大7.7%。

今年1月份有22个工作日，而去年同期因春节长假影响只有17个工作日。经季节调整法剔除春节因素影响后，进出口总值同比增长8.1%，其中出口增长12.4%，进口增长3.4%。

我与主要贸易伙伴进出口均出现增长。1月份，我对欧盟进出口471.4亿美元，增长10.5%；对美国进出口437.2亿美元，增长23.4%；对东盟进出口369.9亿美元，增长42.9%；对日本进出口250.5亿美元，增长10.3%。同期，内地对香港进出口334亿美元，增长83%。

在出口商品中，机电产品、传统劳动密集型产品出口同步增长。1月份，出口机电产品1058.1亿美元，增长25.1%。出口纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品等7大类劳动密集型产品418.8亿美元，增长24.6%。

在进口商品中，1月份，进口铁矿砂6554万吨，增长11%；煤3055万吨，增长56.3%；钢材110万吨，增长20.5%。同期进口大豆478万吨，增长3.8%。此外，进口铜35.1万吨，下降15.2%；汽车7万辆，下降15.1%。

海关总署同时公布，2013年1月，出口企业的网络问卷调查数据显示，我国出口经理人指数为37.5，较2012年12月上升3.3，连续第2个月环比提升。其中，新增出口订单指数40.5，提升3.6；出口信心指数42.9，提升4.7；出口企业综合成本指数17.9，下滑0.5。出口经理人指数的连续回升，表明一季度我国外贸出口相对乐观。

反映新增订单金额同比减少的企业比例缩小。调查结果显示，47.4%的企业反映新增订单金额同比减少，较上月缩小5.1个百分点；27%的企业反映新增订单金额增加；25.6%的企业新增订单金额不变。

对未来2-3个月出口持悲观情绪的企业比例降至四成。调查结果显示，40.9%的企业对未来2-3个月出口形势信心“不乐观”，较上月缩小5.5个百分点；24%的企业表示“乐观”。

反映出口综合成本同比增加的企业维持在7成。调查结果显示，70.5%的企业反映出口综合成本同比增加，较上月扩大0.4个百分点；24%的企业出口综合成本同比持平，5.5%的企业出口综合成本同比下降。

从分项成本调查情况来看，分别有72.2%、53.5%的企业反映劳动力成本上升、汇率成本增加，分别较上月缩小0.5个、4.6个百分点；52.7%的企业反映原材料成本上升，较上月扩大0.3个百分点。