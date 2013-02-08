中国票据市场: 转贴利率本周下行但有价无市,节后料维持偏弱震荡

路透上海2月8日 - 中国银行间票据市场转贴利率本周下行,不少出票机构均下调了报价,但临近春节,机构交投热情趋淡,市况整体接近有价无市的状态.

交易员指出,节前资金面的紧张局面已缓解,节后流动性有望维持宽裕,这仍将支撑收票需求,不过由于本周转贴利率有虚降的成分,因此节后市场价格或将维持偏弱震荡.

"最后一个礼拜(转贴)价格下了很多,比1月底降了有十几到20个(基)点,虚报的可能性比较大,"上海一银行交易员表示.

他进一步解释称,机构在节前调低卖出报价,意图营造一个良好的市场氛围,节后即使在调整后的报价基础上再协商,还是有不小获利空间.

他还认为,2月工作日本就偏少,春节长假又占去一周,节后距月底仅两周时间,届时月末因素将再次对市场形成扰动,转贴利率大幅走低的动力亦有限.

中国春节长假前的资金紧张局面终于在节前最后一个交易日完全缓解,银行间资金市场回购利率 周五全线跳水,在公开市场逆回购持续大力输血的支持下,节前现金需求高峰安然度过.

为应对节日的现金需求高峰,央行公开市场全力出手维护资金面稳定,本周净投放量达6,620亿元人民币,创出单周净投放规模新高.

中国今年春节假期为2月9日至15日.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 :

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.7600/4.5370 4.8582/4.6430 5.2884/5.0124

上周五 4.8392/4.6091 4.9166/4.7139 5.4090/5.1237

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变动 -7.92bp/-7.21bp -5.84bp/-7.09bp -12.06bp/-11.13bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.4071%,较上周五略跌.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.