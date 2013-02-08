《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(2月4日-8日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累计走跌0.08%.中间价近期振荡走弱,或为应对亚 洲新兴货币竞争性贬值对人民币产生的升值压力,不过人民币升值预期在企业层面仍未改变, 结汇意愿仍然较强,但被国有大行购汇消化.周五中间价突然大幅走强,可能受1月份较强的贸 易数据支撑,但购汇增强令成交最终变化不大.节后人民币汇率以走稳可能性偏大.[CNY/CN-P MF] 公开市场操作: * 中国春节长假前的流动性紧张如期而至,为应对节日的现金需求高峰,中国央行公开市 场全力出手维护资金面稳定,当周净投放量达6,620亿元人民币,创出单周净投放规模新高.市 场人士表示,由于春节因素对资金面仅为短期冲击,最多在节后两到三周后其影响就将逐步消 失,届时流动性又将重归宽裕,因此当周投放的资金料将在节后滚动回收. 债市: * 银行间债市当周周初,受流动性稳定预期及公开市场逆回购峰值操作推动,短券向暖, 但此后因春节因素发酵现金需求显紧,债市随之企稳.不过在农历龙年最后一个交易日,货币 市场回购利率出现全线跳水,带动现券短端收益率略降.交易员表示,春节假期归来将首要关 注资金面变化. 票据: * 中国票据市场当周转贴利率下行,不少出票机构均下调了报价,但临近春节,机构交投 热情趋淡,市况整体接近有价无市的状态.春节前的资金面紧张局面已缓解,节后流动性有望 维持宽裕,这仍将支撑收票需求,不过由于节前转贴利率有虚降的成分,因此节后市场价格或 将维持偏弱震荡. 股市: * 中国股市沪综指 当周高位震荡.在上周五连涨的基础上,本周初大盘在金融股 推动下,连续小幅攀升,创下近一年来罕见的八连涨.不过因金融股累积获利相当丰厚,周四银 行股率先回调,令大盘涨势稍歇,不过大家持股过节情绪较浓,周五沪综指以阳线结束龙年交 易,当日收报2,432.40点,一周累计上涨0.6%. 期市: * 沪铜当周冲高回落.因美国和中国的PMI数据向好,投资者对未来铜需求前景看好,周一 铜价曾冲至四个月来高位.不过随后公布的美国12月工厂订单数据及欧元区忧虑重燃,给市场 信心泼上一些冷水,铜价在本周后段出现调整.周五主力5月合约收报59,690元,较上周五微升 30元. 黄金: * 黄金价格当周震荡中小幅反弹,但主要经济体的数据显示复苏前景良好,令黄金的避险 魅力降低,如果近期没有对黄金的意外利好消息,金价暂难打破目前的整理走势.上海期金主 力6月合约周五收报341.09元,较上周五涨2.42元,或0.7%.(完) (整理 边竞/林琦/康熙泽/李然; 审校 杨淑祯)