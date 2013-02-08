《中国贸易焦点》进出口开局胜预期,首以本币计价提升人民币曝光度

撰写 北京中文记者组

路透北京2月8日 - 剔除中国春节假期因素的扰动,1月份进出口开局表现优于多数分析师们的预期,从而令市场对全球经济回暖的信心进一步增强.他们并预计,蛇年全年的中国进出口状况将好于去年.

分析师还指出,今年中国的经常项目仍会维持顺差,但考虑到资本项下的流出态势仍将保持,以及补库存需求也会缩减顺差,因此国际收支今年仍将保持基本平衡,从而令人民币升值压力不会太大.基本维持此前人民币约1%左右升值幅度及双向波动加大的判断.

海关此前公布数据显示,今年1月出口同比增长25%,高于高路透调查预估中值17%;进口同比增28.8%,亦高于预估的23.3%.当月贸易顺差则扩大至291.5亿美元.经季节性调整后,1月出口同比增长12.4%,进口增长3.4%.

新年新气象也有所体现,海关总署并宣布自今年起按月公布以人民币计价的进出口相关数据,从而更加完善进出口数据的信息披露.

"总体来看,今年中国的进出口形势将略好于去年.我们维持今年出口同比增长8.5%,进口增长10%的预期."交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟称.

上海证券宏观分析师胡月晓也表示,今年全年进出口增速将保持同步增长趋势,全年目标超10%的可能性较大.但顺差仍将与去年持平.

此前数据显示,2012年全年出口同比增长7.9%,进口同比增长4.3%,贸易顺差同比扩大48.1%达到2,311亿美元.而年初进出口增速目标双双设定在10%.

数据公布后,国内外金融市场走势呈正面反应,中国股市沪综指 午盘上涨0.8%,人民币兑美元即期 CNY=CFXS 早盘微升.在隔夜美元指数大涨的情况下,人民币中间价大幅跳涨逾100个点.数据并带动澳洲股市收高,澳元和新西兰元兑美元则暂时找到支撑,此前中国强劲贸易数据帮助抵消大量欧元头寸结清引发的骤跌.

欲浏览中国1月进出口图表,请点击链接(link.reuters.com/fyx75t)

**库存周期推动外贸强劲**

分析师们表示,随着全球经济的复苏以及中国国内经济的增长,库存周期将进入重新回补的阶段,这会对进口有很好的提振作用.

浙商证券宏观分析师郭磊博士则指出,2013年出口处于从2012年的谷底向合理趋势值回归的过程;而进口的强势表明随着被动去库存进入末端,内需动能已经实现了明显的恢复.

"随着3月份之后主动补库存阶段的到来,内需将进一步强劲."他称.

已经公布的中国采购经理人指数也显示,库存周期已处于回升阶段.1月份的PMI就显示,其中的原材料库存指数已回升至50.1%,是2011年5月以来首次升至临界点以上,表明制造业原材料库存量由降转升.

但中国建设银行宏观经济学家张涛则指出,至于后续能否保持势头还有待于观察,因为中采PMI和汇丰PMI在1月份再次出现分化.

排除季节因素,海外市场的好转也有助于继续推动中国外贸的增长."去年9月以来量化宽松和美国财政压力的缓解,对海外市场的产出和需求都有所刺激.目前来看中国今年的外贸形势好于预期."东方证券策略分析师邵宇称.

**本币计价提升人民币曝光度**

另人耳目一新的信息则是中国海关总署将从今年起按月公布以人民币计价的进出口贸易数据.令市场即刻联想到与正在推进的人民币国际化的关系.但分析人士指出,但由于八成以上贸易成交和报关都以美元计价,当前本币计价数据对贸易的推动作用有限,更多起到参考和提高海外认知度的作用.

"与人民币国际化没什么因果关系."兴业银行首席宏观经济学家鲁政委就表示,"许多经济体也都公布以自己的本币计价的外贸出口数据,只能说信息披露更加完善."

但也有分析师认为,这也应该看作人民币国际化的一步,毕竟人民币跨境贸易结算规模正日趋扩大,就算提高人民币在国际舞台上的爆光度也是有好处的.

"这是人民币国际化的一步,离岸市场中台湾和香港现在都在推进人民币计价的产品,如ETF和各种债券.海关之后,可能也会有更多其他以人民币计价的数据公布,这都会提高人民币在国际上的曝光度."AETOS资本集团高级分析师陈迪表示.

而日信证券宏观分析师陈乐天认为,海关此举的意义更多是自身统计制度的完善及与国际接轨,对于贸易实务和人民币国际化的推动作用可能都有限.

海关也提示数据使用者在使用海关统计数据时需特别注意,为保持海关统计数据的历史可比性,目前暂不公布以人民币计价的增速,仅公布美元计价的增速,可以表述为"扣除汇率波动因素后的增长速度".

海关以人民币公布的数据显示,1月中国进出口总值2.17万亿元人民币(折合3455.9亿美元),扣除汇率因素同比增长26.7%.贸易顺差1,832.1亿元人民币(折合291.5亿美元),扩大7.7%.(完)