台湾汇市: 台币封关日收创五个月新低,因外资回补美元及汇出

* 非美货币齐走贬 * 外资回补美元部位 * 部分外资在封关前夕汇出 路透台北2月8日 - 台币兑美元 周五收贬1.2角,创五个月新低位.交易员认为,欧洲央行总裁德拉 吉担忧欧元强势拖累复苏力道的言论,使非美货币全面走弱,且今天为农历年前的最后一个交易日,令外资强力 回补美元部位,并涌现部分外资汇出力道,致台币封关日放量走贬. 汇银人士指出,今天台币主要是随国际非美货币走贬,外资的美元空单回补力道强劲,而尾盘央行顺势引导 扩大台币贬幅,令币以日低作收,一般预料农历年后亚币竞贬态势仍将持续,台币在农历年后趋贬的机会较浓. 今天台币兑美元收创五个月新低,前次收盘低位为去年9月7日的29.842,总计台北外汇及元太外汇周五成交 量共计14.55亿美元. "只要日圆偏贬,年后台币就只有看贬而已!"一本地银行交易员说. 交易员认为,农历年后台币后市唯日圆是问,只要日圆贬值趋势不变,将牵动韩元及台币齐相竞贬,目前很难 找到台币年后升值的理由. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,交易员表示,今天海外NDF的美元买盘热络,令美元/台币一 个月天期溢价幅度略有扩大,六个月天期折价幅度也略有缩减. 新兴市场部分,韩元兑美元周五下跌,因投资人担心日圆贬值将冲击韩国出口竞争力,而其他新兴汇市在下 周假期前出现美元空头回补. 欧洲央行总裁德拉吉周四表示,"汇率并非政策目标,但对经济成长和物价稳定而言至关重要.我们肯定要观 察欧元升值是否会持续以及改变对价格稳定性的风险评估." 此外,中国今日密集公布经济数据.包括1月出口同比增长25%,高于路透调查预估中值17%;进口同比增28.8% ,亦高于预估的23.3%.当月贸易顺差则扩大至291.5亿美元,路透调查中值为220亿美元.以及1 月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%,生产者价格指数(PPI)同比下降1.6%,均符合路透调查中值.[ID:nL4T0 B60OK] 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.750 29.630 29.512-29.750 29.680 9.60 6.03 元太外汇经纪公司 29.732 29.546 29.595-29.732 29.600 4.95 2.40 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.060/0.075 0.015/0.025 美元/台币六个月期 -0.110/-0.075 -0.165/-0.140(完)