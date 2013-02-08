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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 17:27 BJT

台湾汇市: 台币封关日收创五个月新低,因外资回补美元及汇出

* 非美货币齐走贬
    * 外资回补美元部位
    * 部分外资在封关前夕汇出

    路透台北2月8日 - 台币兑美元 周五收贬1.2角,创五个月新低位.交易员认为,欧洲央行总裁德拉
吉担忧欧元强势拖累复苏力道的言论,使非美货币全面走弱,且今天为农历年前的最后一个交易日,令外资强力
回补美元部位,并涌现部分外资汇出力道,致台币封关日放量走贬.

    汇银人士指出,今天台币主要是随国际非美货币走贬,外资的美元空单回补力道强劲,而尾盘央行顺势引导
扩大台币贬幅,令币以日低作收,一般预料农历年后亚币竞贬态势仍将持续,台币在农历年后趋贬的机会较浓.
    
    今天台币兑美元收创五个月新低,前次收盘低位为去年9月7日的29.842,总计台北外汇及元太外汇周五成交
量共计14.55亿美元.
             
    "只要日圆偏贬,年后台币就只有看贬而已!"一本地银行交易员说.
    
    交易员认为,农历年后台币后市唯日圆是问,只要日圆贬值趋势不变,将牵动韩元及台币齐相竞贬,目前很难
找到台币年后升值的理由.
       
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,交易员表示,今天海外NDF的美元买盘热络,令美元/台币一
个月天期溢价幅度略有扩大,六个月天期折价幅度也略有缩减.
    
    新兴市场部分,韩元兑美元周五下跌,因投资人担心日圆贬值将冲击韩国出口竞争力,而其他新兴汇市在下
周假期前出现美元空头回补. 

    欧洲央行总裁德拉吉周四表示,"汇率并非政策目标,但对经济成长和物价稳定而言至关重要.我们肯定要观
察欧元升值是否会持续以及改变对价格稳定性的风险评估." 

    此外,中国今日密集公布经济数据.包括1月出口同比增长25%,高于路透调查预估中值17%;进口同比增28.8%
,亦高于预估的23.3%.当月贸易顺差则扩大至291.5亿美元,路透调查中值为220亿美元.以及1
月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%,生产者价格指数(PPI)同比下降1.6%,均符合路透调查中值.[ID:nL4T0
B60OK]
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.750     29.630    29.512-29.750   29.680    9.60     6.03
                                                                          
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