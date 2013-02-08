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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 16:40 BJT

日股业绩: 日产汽车第三季集团营业利润621.0亿日圆,同比下滑近50%

路透2月8日 - 日产汽车 周五宣布:

* 九个月集团营业利润为3,491.9亿日圆(下降18.4%),上年同期为获利4,277.6亿日圆

* 第三季集团营业利润为621.0亿日圆,较上年同期下滑47.4%

* 九个月集团净利为2,323.9亿日圆(下降12.7%),上年同期为获利2,661亿日圆

* 第三季集团净利为541.0亿日圆,较上年同期下滑34.6%

* 预计2012/13年度营业利润为5,750亿日圆,预计净利为3,200亿日圆.(完)
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