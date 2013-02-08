重发-更新版 1-中国数据:开年CPI同比涨幅如期回落,上半年通胀压力不大

(重发以删除多余段落) * CPI符合预期上半年通胀不成问题 * PPI环比上升经济持续企稳回升 * 一季度货币政策保持不变可能性大 路透北京2月8日 - 当市场对今年通胀上升形成一致预期之后,2013开年首月居民消费价 格指数(CPI)的同比2%涨幅相对令人满意,全年温和回升的趋势进一步确立.分析师普遍认为,2 月同比涨幅会进一步扩大,但总体来看,上半年通胀不会形成压力. 尽管中国央行把对今年通胀的担忧写进货币政策执行报告,但考虑到经济回暖的需要,通 胀回升初期料维持政策基调不变,不会有紧缩政策出台,对目前银行间市场相对宽松的流动性 有所支撑. "经济的恢复程度可能比较缓慢,从而物价上涨应该在上半年不会成为大的问题.我们预计 2月份价格应该是上半年的高点,应该也是价格改革一个好的窗口."华创证券研究所副所长华 中炜表示. 中国国家统计局周五公布1月宏观经济指标如下(同比%): 实际值 预测中值 预测区间 前值 去年同期 居民消费价格指数(C 2.0 2.0 1.7 ~ 2.3 2.5 4.5 PI)同比 工业生产者出厂价格 -1.6 -1.6 -2.0 ~ -1.1 -1.9 0.7 指数(PPI)同比 欲浏览中国1月CPI及PPI图表,请点选(link.reuters.com/xez75t) 交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟就预计,预计下个月CPI的同比涨幅将回到2 %以上,全年的CPI涨幅为3-3.5%,处于物价上行阶段的初期,但不会有失控的风险. 数据公布后,沪综指 上涨10个点至2,442点之后回落. **一季度货币政策料维持不变** 而周五上午公布的中国1月外贸延续上月强劲态势,进出口均明显超预期.分析人士称数据 强劲一方面受季节性因素影响,另一方面也印证当前经济继续处于复苏之中. "PPI环比上升出现在1月这种传统淡季,显示出经济的恢复力量还是偏积极的."安信证券 高级宏观分析师尤宏业称,如果到了4-5月份,也就是"两会"之后进入旺季,经济上升速度较快 的话,可能对货币政策产生影响.看央行的四季度货币政策执行报告,对通胀的关注很少见.目 前看,一季度不会有大问题,货币政策保持不变的可能性大. 中国人民银行周三发布的2012年四季度货币政策报告表达了其对未来国内通胀压力的警 惕.报告称,当前物价对需求扩张仍比较敏感,需要特别关注预期变化可能对未来物价产生的影 响,物价形势相对稳定,但不确定因素也在增加. 中国人民银行2012年第四季度储户问卷调查显示,41.7%的居民预期下季物价水平上升,较 上季提高了4.7个百分点. 而统计局新闻稿亦解读,1月份CPI环比上涨1.0%,是自2012年2月份以来月度环比涨幅的最 高值.从发布的分类数据看,食品价格上涨2.8%,影响居民消费价格总水平上涨约0.92个百分点 .换句话说,在1月份1.0%的CPI环比涨幅中,食品价格上涨的影响超过90%.其中蔬菜和肉类价格 的上涨尤其突出. FORECAST PTE驻新加坡经济学家CONNIE TSE就表示,通胀水平的回落说明后期还有通过公 开市场操作来放宽货币政策的空间,这让市场有所期待.不过后期还是要多关注国内复苏带来 的需求对物价上行压力.(完) (发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)