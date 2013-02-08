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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 16:30 BJT

香港股市: 恒指收盘微涨,但本周创11月以来周线最大跌幅

内地市场,沪深300指数 收高0.4%,本周涨1%.沪综指 亦收高0.6%,本周上涨0.6%.

恒生指数本周跌幅为大约三个月来最大.

中资汽车制造类股上涨,因之前数据显示中国1月汽车销售同比增长46.4%,为近三年来最大增幅,这主要是由于去年的基期较低.

中资航运类股亦走高,受中国1月进出口数据的提振.

香港市场将因农历新年假期休市三天,2月14日周四恢复交易.(完)
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