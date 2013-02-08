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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 16:33 BJT

更新版 1-《中国2013年1月数据路透调查中值一览表》--2月8日

(新增CPI和M2的公布数据)
    路透北京2月8日 - 以下为中国2013年1月各项主要宏观经济指标结果,以及当期路透调查预测中值.
    
    各指标数据(同比%;贸易差额单位为亿美元;新增人民币贷款为亿元人民币): 
    
                      2013年1月实际值    中值      12月     11月     10月      9月      8月      7月      6月      5月     4月      3月      2月      1月    2011/12   11月
                                                                                                                                                               月     
 居民消费价格指数(CP        2.0          2.0       2.5        2       1.7      1.9       2       1.8      2.2       3      3.4      3.6      3.2      4.5      4.1      4.2
 I)                                                                                                                                                                   
 CPI环比                    1.0          0.9       0.8       0.1     -0.1      0.3      0.6      0.1     -0.6     -0.3     -0.1     0.2     -0.1      1.5      0.3     -0.2
 工业生产者出厂价格        -1.6          -1.6      -1.9     -2.2     -2.8     -3.6     -3.5     -2.9     -2.1     -1.4     -0.7    -0.3     持平      0.7      1.7      2.7
 指数(PPI)                                                                                                                                                            
 消费品零售额               --            --       15.2     14.9     14.5     14.2     13.2     13.1     13.7     13.8     14.1    15.2     14.7*     n/a     18.1     17.3
 规模以上工业增加值         --            --       10.3     10.1      9.6      9.2      8.9      9.2      9.5      9.6     9.3     11.9     11.4*     n/a     12.8     12.4
 固定资产投资(不含农        --            --       20.6     20.7     20.7     20.5     20.2     20.4     20.4     20.1     20.2    20.9     21.5*     n/a     23.8     24.5
 户)                                                                                                                                                                  
 贸易差额                  291.5         220      316.2      196     319.9    276.7    266.6    251.5    317.3     187    184.2    53.5    -314.9    272.8    165.2     145
 出口                       25            17       14.1      2.9     11.6      9.9      2.7       1      11.3     15.3     4.9      8.9     18.4     -0.5     13.4     13.8
 进口                      28.8          23.3       6         0       2.4      2.4     -2.6      4.7      6.3     12.7     0.3      5.3     39.6     -15.3    11.8     22.1
 广义货币供应量M2          15.9           14       13.8     13.9     14.1     14.8     13.5     13.9     13.6     13.2     12.8    13.4      13      12.4     13.6     12.7
 月度新增人民币贷款       10,700        10,000    4,543     5,229    5,052    6,232    7,039    5,401    9,198    7,932   6,818   10,100    7,107    7,381   16,405    5,622
 人民币贷款同比增长(       15.4          15.3      15.0     15.7     15.9     16.3     16.1      16       16      15.7     15.4    15.7     15.2      15      15.8     15.6
 %)                                                                                                                                                                   
 注:                                                                                                                                                                         
 1.--表示数据未公布.                                                                                                                                                         
 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月                                                                                                                                        
 数据.                                                                                                                                                                
 3.*表示1-2月数据合                                                                                                                                                          
 并发布.                                                                                                                                                              
 
 (发稿 宿泱韫/张胜男; 审校 杨淑祯)
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