更新版 1-《中国2013年1月数据路透调查中值一览表》--2月8日

韩国经济：代总统黄教安呼吁保持家庭债务政策的连贯性
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
(新增CPI和M2的公布数据) 路透北京2月8日 - 以下为中国2013年1月各项主要宏观经济指标结果,以及当期路透调查预测中值. 各指标数据(同比%;贸易差额单位为亿美元;新增人民币贷款为亿元人民币): 2013年1月实际值 中值 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12 11月 月 居民消费价格指数(CP 2.0 2.0 2.5 2 1.7 1.9 2 1.8 2.2 3 3.4 3.6 3.2 4.5 4.1 4.2 I) CPI环比 1.0 0.9 0.8 0.1 -0.1 0.3 0.6 0.1 -0.6 -0.3 -0.1 0.2 -0.1 1.5 0.3 -0.2 工业生产者出厂价格 -1.6 -1.6 -1.9 -2.2 -2.8 -3.6 -3.5 -2.9 -2.1 -1.4 -0.7 -0.3 持平 0.7 1.7 2.7 指数(PPI) 消费品零售额 -- -- 15.2 14.9 14.5 14.2 13.2 13.1 13.7 13.8 14.1 15.2 14.7* n/a 18.1 17.3 规模以上工业增加值 -- -- 10.3 10.1 9.6 9.2 8.9 9.2 9.5 9.6 9.3 11.9 11.4* n/a 12.8 12.4 固定资产投资(不含农 -- -- 20.6 20.7 20.7 20.5 20.2 20.4 20.4 20.1 20.2 20.9 21.5* n/a 23.8 24.5 户) 贸易差额 291.5 220 316.2 196 319.9 276.7 266.6 251.5 317.3 187 184.2 53.5 -314.9 272.8 165.2 145 出口 25 17 14.1 2.9 11.6 9.9 2.7 1 11.3 15.3 4.9 8.9 18.4 -0.5 13.4 13.8 进口 28.8 23.3 6 0 2.4 2.4 -2.6 4.7 6.3 12.7 0.3 5.3 39.6 -15.3 11.8 22.1 广义货币供应量M2 15.9 14 13.8 13.9 14.1 14.8 13.5 13.9 13.6 13.2 12.8 13.4 13 12.4 13.6 12.7 月度新增人民币贷款 10,700 10,000 4,543 5,229 5,052 6,232 7,039 5,401 9,198 7,932 6,818 10,100 7,107 7,381 16,405 5,622 人民币贷款同比增长( 15.4 15.3 15.0 15.7 15.9 16.3 16.1 16 16 15.7 15.4 15.7 15.2 15 15.8 15.6 %) 注: 1.--表示数据未公布. 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月 数据. 3.*表示1-2月数据合 并发布. (发稿 宿泱韫/张胜男; 审校 杨淑祯)
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
(新增高标利率与交易员评论) 路透台北4月12日 - 台湾央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.62%。该利率低于市场预期的0.63-0.64%区间，并较上次标售结果0.64%走低2 个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.633%，较上次高标0.652%走低1. 9个基点。 “ 真是跌破眼镜，这次大家都往下写，才会高标也压低。”一位大型银行资调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,035亿台币，投标倍数为3.45倍。 台湾央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，20 14年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿 台 币。 以下为2013-2017年及本次两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2017年